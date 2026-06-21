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Narcotráfico

Francia plantea controles antidroga obligatorios para altos funcionarios del Estado

El primer ministro Sébastien Lecornu propone test aleatorios de saliva para miembros del Gobierno y altos cargos en el marco de su ofensiva contra el narcotráfico

Un gendarme.

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Leticia Fuentes

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París

En su guerra contra el narcotráfico, el primer ministro francés, Sébastien Lecornu quiere incluir al gobierno dentro de la lucha contra el consumo de las drogas. Así lo ha hecho saber el propio líder a través de una carta enviada el pasado 16 de junio, en la que insta a “organizar controles aleatorios y obligatorios” para detectar un posible consumo de drogas dentro del Estado. 

El consumo de estupefacientes por parte de funcionarios públicos, "incluso de forma ocasional en el ámbito privado, constituye, más allá del peligro que supone para ellos mismos y del impacto en el servicio público, una vulnerabilidad personal que puede ser explotada por grupos de presión, redes criminales o maniobras de injerencia", justifica el Primer Ministro en este documento.

La noticia ha vuelto a generar un gran debate en el país, puesto que no es la primera vez que se presenta la idea, especialmente, después de varios escándalos por drogas y alcohol en los pasillos de la Asamblea Nacional. En octubre de 2024, el diputado de La Francia Insumisa, Andy Kerbrat, fue arrestado por la policía tras ser sorprendido comprando drogas en el centro de París. Por aquello, fue sancionado con dos semanas de expulsión parlamentaria. En mayo de 2025, otro asistente parlamentario permaneció en coma tras ingerir GHB, una droga conocida como “éxtasis líquido” o “droga de sumisión”. 

Lecornu apoya una política de “tolerancia cero” y considera que su gobierno no puede empezar una lucha sin mirarse primero al espejo. "El Estado no puede llevar a cabo una política clara contra el narcotráfico y sus consecuencias en la sociedad sin imponerse a sí mismo los mismos requisitos", dijo Matignon en una declaración posterior, especificando que la oficina del Primer Ministro ya había cumplido con dichos requisitos.

Según el medio francés, Le Canard Enchaîné, un miembro del gabinete del Primer Ministro, asesor en temas agrícolas, tuvo que ser expulsado de Matignon por consumo de drogas a finales de 2025.

Sanciones por resultados positivos

Las pruebas se llevarán a través de test salivales, a las que deberán someterse miembros del gabinete del gobierno, a comisarios, secretarios y a delegados de administraciones estatales, así como también a embajadores, cónsules, prefectos, directores de servicios de policiales y rectores de academia. Por supuesto, el primer ministro y su gobierno entran dentro de la lista sujeta a esta medida. 

Si el resultado es positivo, los ministros podrán evaluar las consecuencias, “incluidas las medidas disciplinarias”, y remitir a los consumidores a los centros sanitarios. La oficina del Primer Ministro también especifica que estas pruebas “van acompañadas de claras garantías: el derecho a una segunda opinión, la protección de los datos personales y la consulta previa con los representantes de los trabajadores”.

El sector privado francés lleva años implementando este tipo de pruebas a sus trabajadores, especialmente en puestos donde el error humano puede tener graves consecuencias para la seguridad. Sin embargo, tal y como establece la ley, los empleados deben estar claramente informados con antelación de las pruebas y debe incluirse en el reglamento interno.  

El consumo de drogas crece en Francia

El consumo de drogas sigue siendo masivo en Francia, impulsado en particular por el cannabis y un fuerte aumento de la cocaína. Según datos del ministerio del interior, el cannabis sigue siendo, con diferencia, la droga ilícita más consumida en Francia. En 2023, 21 millones de personas de entre 11 y 75 años la probaron, de las cuales 5 millones lo hicieron durante el año y 1,4 millones de forma habitual. Casi 900.000 personas la consumen a diario.

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Sobre la cocaína; tres millones de franceses la han probado, de los cuales más de un millón la han consumido en el último año. El éxtasis también ocupa el podio de las drogas más consumidas en el país con 3,2 millones de consumidores al año.

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