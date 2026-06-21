Francia registra temperaturas históricas con la mitad del país en alerta roja

Desde hace días, Francia afronta una ola de calor histórica, en la que los termómetros parecen no tener techo. Se espera que este lunes, 49 departamentos entren en alerta máxima por altas temperaturas, es decir, la mitad del mapa francés se teñirá de color rojo, incluyendo París, mientras que otras 40 regiones pasarán a alerta naranja, según anunció este domingo Météo-France.

Nunca antes tantos departamentos habían estado en alerta roja desde que se implementó el sistema de alerta por ola de calor. El último récord se estableció en julio de 2019, cuando 20 departamentos estuvieron en este nivel de alerta durante dos días, un límite que ya se superó el pasado domingo.

Esta nueva alerta afectará a 35 millones de personas en el país, por ello, el gobierno ha implementado una serie de medidas extremas para afrontar un calor extremo; se anularon las actividades deportivas al aire libre, se insta a las empresas a fomentar el teletrabajo y se recomienda evitar los viajes en tren, ante una red ferroviaria desactualizada y sin climatización en muchas líneas. “Les recomendamos que pospongan su viaje, o al menos que eviten viajar en tren durante esta ola de calor, ya que es una forma de protegerlos de forma proactiva”, declaró el director de SNCF, Jean Castex, haciendo hincapié en que no se pueden descartar incidentes en la red ferroviaria.

Baños en el Canal Saint Martin y el Sena

Además, las autoridades francesas han prohibido el consumo de alcohol en la vía pública con motivo de la tradicional Fiesta de la Música, en la que miles de personas salen a las calles de todo el país para disfrutar de conciertos al aire libre. "Los prefectos emitirán órdenes que prohíban el consumo de alcohol en espacios públicos en los departamentos que se encuentren en alerta roja", declaró la oficina del Primer Ministro en un comunicado de prensa.

El alcalde de París, Emmanuel Gregoire, también expresó su preocupación y advirtió que “el alcohol, el calor, la humedad y la proximidad del agua no hacen buena combinación”, afirmó en referencia a la proximidad con el río Sena.

El dirigente socialista, que asumió recientemente la alcaldía de París tras tomar el relevo de Anne Hidalgo, dio luz verde esta semana para que los parisinos pudieran bañarse en el Canal Saint Martin, situado al norte de la capital y hasta ahora cerrado al baño. Desde entonces, cientos de personas se han refrescado en sus aguas para soportar las altas temperaturas, convirtiendo el Canal en una gran piscina pública. La población también ha llenado las aguas del Sena ante la ola de calor histórica.

Hasta el momento, 66 estaciones meteorológicas en Francia registraron temperaturas récord, es decir, temperaturas que igualan las más altas jamás registradas para el mes de junio. En los registros, la localidad de Banca, en la región de Nueva Aquitania, aparece como las zonas más calurosas alcanzando 41,5 °C, también en el Alto Loira y en Burdeos, donde superaron este domingo los 40º.

Más de 800 escuelas cierran sus puertas

Tras varias semanas de debates sobre la situación dentro de las aulas, el ministerio de educación anunció que este lunes al menos 845 centros educativos y universidades cerrarán sus puertas, mientras que otras 1.800 modificaron sus horarios.

En algunas zonas del país, las aulas habían alcanzado temperaturas superiores a los 35º y muchas de ellas no contaban ni siquiera con un ventilador para hacer frente a esta segunda ola de calor en menos de un mes. Ante esta falta de inadaptación, algunas escuelas de La Manche han echado mano de ingenio y han teñido las ventanas de blanco para evitar la entrada de los rayos del sol y reducir así el calor dentro de las aulas infantiles.

La región de Île-de-France anunció este domingo que destinará una "ayuda excepcional de un millón de euros para 500 centros de de la región", con el objetivo de financiar "la compra de sistemas de nebulización, ventiladores y otros equipos de refrigeración".

Crear una “baja laboral específica”

París tiene uno de los riesgos más altos de mortalidad relacionada con el calor frente al resto de capitales europeas. Esto sucede, en parte, por el diseño de la ciudad, donde durante décadas se priorizó el asfalto frente a las zonas verdes, así como su arquitectura pensada históricamente para inviernos fríos y veranos más suaves.

Ante el cambio climático, algunos partidos políticos abogan por implementar medidas urgentes para hacer frente a estas olas de calor extremo. Entre ellas, la Francia Insumisa apuesta por la “adaptación de la legislación laboral” y la implementación de “bajas laborales específicas” relacionadas con los episodios de altas temperaturas.

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Una de las medidas propuestas en el programa presidencial del líder insumiso, Jean-Luc Mélenchon, es sustituir las regiones por "ecorregiones". "La idea es situar las cuestiones ambientales en el centro de nuestras políticas públicas", explicó el coordinador del partido, Manuel Bompard, añadiendo que desea "potenciar" este nivel territorial para que sea "el instrumento para orientar esta planificación ambiental".

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