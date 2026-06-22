"Me están besando el culo": Trump se burló de dos millonarios tecnológicos por acercarse a él tras años de críticas

La sonada victoria electoral de Donald Trump en 2024 forzó a algunos de los hombres más ricos del mundo a arrodillarse ante el nuevo presidente de Estados Unidos. Es el caso del director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, y el fundador de Amazon, Jeff Bezos, cuyos intentos por ganarse su favor fueron recibidos con regocijo y menosprecio por parte del nuevo inquilino de la Casa Blanca, según desvela un nuevo libro.

Regime Change: Inside the Imperial Presidency of Donald Trump, de los periodistas Maggie Haberman y Jonathan Swan, expone cómo Trump se burló en privado de que Zuckerberg y Bezos le estaban "besando el culo". "No os lo creeríais si supierais los mensajes que me enviaron estos tipos de la tecnología. Tengo que enseñároslos", dijo el presidente a algunos de sus aliados.

Poco después de su elección, Trump recibió un mensaje del mandamás de Facebook e Instagram que mostraba una carta escrita por uno de sus hijos —de menos de nueve años de edad— en la que aseguraban que "esperaban con ilusión la edad de oro de EEUU", un conocido eslogan de la campaña trumpista, explica el medio especializado Wired.

Trump también se reunió en su mansión Mar-a-Lago con Bezos. El presidente denunció un trato "realmente injusto" del The Washington Post, medio propiedad del magnate desde 2013, y le pidió "ocuparte mejor de él". El cuarto hombre más rico del planeta validó sus quejas. "La gente de allí es horrible. No escuchan", respondió supuestamente Bezos, según el libro, añadiendo que había sido una de sus peores inversiones financieras. Unos meses después, el magnate pidió un trato de favor al presidente para su empresa aeroespacial Blue Origin. No logró obtenerlo.

Mark Zuckerberg (Meta), Jeff Bezos (Amazon), Sundar Pichai (Google) y Elon Musk (X), en la toma de posesión de Donald Trump. / AP

El libro firmado por los dos periodistas políticos de The New York Times, que sale a la venta el martes, también ilustra cómo Trump se deleitó con las reverencias de estos y otros titanes de Silicon Valley que desfilaron ante él como Tim Cook, director general de Apple, o Sundar Pichai, de Google.

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A pesar de lograr su claudicación, el presidente seguía expresando su rencor. "Piensa en dónde estaban estos tipos en 2016. Me odiaban. Hacían todo lo posible por derribarme. Y míralos ahora", le explicó a Elon Musk en referencia a Zuckerberg y Bezos. Según el libro, el dueño de SpaceX y Tesla parecía encantado con la ridiculización de sus rivales. "Una humillación de primera clase", respondió.