Corea del Sur
Condenado a 25 años de prisión el exministro de Justicia coreano por la ley marcial
El tribunal ha aumentado la pena solicitada tras considerar que el exministro Park Sung Jae favoreció que se produjera una insurrección
Europa Press
El exministro de Justicia surcoreano Park Sung Jae ha sido condenado este lunes a 25 años de prisión, tras ser hallado culpable de haber favorecido la posibilidad de que se produjera una insurrección, en el marco de la polémica declaración en diciembre de 2024 de la ley marcial que costó la caída del Gobierno del presidente Yoon Suk Yeol. "El acusado acabó faltando a su deber de defender la Constitución ante la posibilidad de que la insurrección triunfara y optó en cambio por participar en ella", ha señalado el tribunal, que ha aumentado la pena solicitada por el equipo especial de la Fiscalía.
Los fiscales habían asegurado que Park había pedido verificar la capacidad de los centros penitenciarios para albergar a aquellos políticos y líderes que pudieran ser detenidos en el marco de la ley marcial, que provocó un gran despliegue militar en las calles de la capital, Seúl, y en torno al Parlamento. El exministro también puso sobre la mesa la posibilidad de que los funcionarios de Justicia impusieran prohibiciones de viaje a los políticos señalados, si bien la corte desestimó los cargos adicionales presentados en su contra por violar la ley anticorrupción.
El equipo del fiscal especial también había imputado a Park por dar órdenes inapropiadas a sus subordinados siguiendo la solicitud de la esposa de Yoon, Kim Keon Hee, en mayo de 2024, para que se verificaran ciertos detalles de la investigación de la Fiscalía sobre las acusaciones de corrupción en su contra.
La ley marcial impuesta en diciembre de 2024 fue anulada varias horas después por la Asamblea Nacional, que aprobó una resolución exigiendo su retirada. En las semanas siguientes, los diputados votaron a favor de destituir al presidente y, en abril de 2025, fue finalmente cesado después de que el Tribunal Constitucional confirmara el proceso de impeachment contra él.
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