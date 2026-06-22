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Oriente Medio

EEUU autoriza la venta de crudo iraní por 60 días tras los avances en las conversaciones de paz

La licencia excluye expresamente transacciones que impliquen a personas o entidades de Corea del Norte, Cuba, Crimea y los territorios ucranianos del este bajo control prorruso

Vista general del campo de gas &quot;South Pars&quot;, en Assalouyeh, Irán.

Vista general del campo de gas "South Pars", en Assalouyeh, Irán. / ABEDIN TAHERKENAREH / EFE

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EFE

Washington

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió este lunes una licencia que autoriza por 60 días la venta de petróleo producido por Irán, tras calificar de "productivas" las negociaciones de paz en Suiza y destacar el compromiso de Teherán de garantizar el tráfico por el estrecho de Ormuz.

La decisión de la Administración del presidente, Donald Trump, abre una ventana hasta el 21 de agosto para producir, vender, transportar e importar crudo, productos petroquímicos y otros derivados del petróleo iraní, pese a que siguen vigentes las principales sanciones económicas contra Teherán.

La licencia excluye expresamente transacciones que impliquen a personas o entidades de Corea del Norte, Cuba, Crimea y los territorios ucranianos del este bajo control prorruso.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, indicó en X que "en consonancia con las conversaciones productivas que se llevan a cabo en Suiza, Irán se ha comprometido a garantizar el tránsito libre y abierto en el estrecho de Ormuz y a permitir la entrada de inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en su territorio".

"Como parte de este marco, el Departamento del Tesoro ha emitido una licencia general temporal de 60 días que autoriza la producción, el suministro y la venta de petróleo iraní", informó Bessent sobre la medida, incluida en el memorando de entendimiento firmado entre ambos países como vía a un acuerdo definitivo de paz.

Este mismo lunes, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, aseguró desde Bürgenstock (Suiza) que el domingo se logró "muy buen progreso" en cuanto a las negociaciones con Teherán, y afirmó que "el estrecho de Ormuz está abierto" y que el OIEA podrá entrar en Irán.

Tras alcanzar un acuerdo marco, EE.UU. levantó la semana pasada el bloqueo a los puertos y las costas iraníes impuesto en abril pasado para presionar a la República Islámica, cuya economía depende del petróleo.

Antes de la imposición del cerco estadounidense, Irán solía cargar más de 1,5 millones de barriles diarios para su exportación. En mayo pasado, ese volumen cayó a 260.000 barriles al día, según análisis de la cadena CNBC.

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La delegación iraní abandonó Suiza este lunes, mientras los equipos técnicos de ambos países continuarán durante la semana las conversaciones sobre los mecanismos de aplicación del memorando de entendimiento.

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