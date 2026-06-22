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Amenaza tecnológica

Estados Unidos y la alianza de inteligencia más poderosa del mundo advierten de la llegada de una IA capaz de derrocar gobiernos

Las agencias de inteligencia de EEUU, Canadá, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda, conocidas como los Cinco Ojos, alertan que la IA puede ser beneficiosa para la ciberdefensa pero también un factor de riesgo que acelera la velocidad y escala de las ciberamenazas

El Pentágono anuncia una operación llamada 'Lanza del sur en plena tensión con Venezuela

El Pentágono anuncia una operación llamada 'Lanza del sur en plena tensión con Venezuela / Archivo

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Carles Planas Bou

Carles Planas Bou

Barcelona

Los sistemas de inteligencia artificial capaces de hacer caer a gobiernos o empresas están más cerca de lo que parece. Así lo ha advertido este lunes la llamada alianza de los Cinco Ojos, formada por las agencias de inteligencia de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda.

"Se prevé que los modelos de IA de vanguardia superen las expectativas actuales del sector, transformando de forma radical tanto las capacidades cibernéticas ofensivas como las defensivas. El plazo no es de años, sino de meses", señalan en una inusual declaración conjunta publicada hoy.

El comunicado de la alianza de inteligencia más poderosa del mundo llega tan solo nueves días después que la administración presidida por Donald Trump ordenase a la compañía Anthropic vetar el acceso de los usuarios no estadounidenses a Fable 5, la versión limitada de Mythos, un avanzado modelo de IA generativa que sería capaz de detectar brechas de seguridad informática a una velocidad y escala sin precedentes.

En su declaración, los Cinco Ojos explican que si bien la IA "nos ayudaría a mejorar la ciberdefensa con el tiempo, también acelera la velocidad, la escala y la sofisticación de las ciberamenazas". "El riesgo cibernético ya no puede tratarse como una cuestión puramente técnica. Se trata de un riesgo empresarial fundamental y una responsabilidad de los líderes", reza su publicación.

Es en ese escenario que la alianza pide "actuar ya" para anticiparse a los riesgos de esa creación mediante el robustecimiento de la "ciberresiliencia". "Se requiere una respuesta que abarque a toda la organización y a toda la sociedad", recalca.

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Múltiples expertos han señalado que otras empresas y países —como China— podrían estar desarrollando en secreto modelos de IA con capacidades similares a las de Mythos —el más poderoso del mundo— y utilizarlos tanto para proteger sus sistemas informáticos como para detectar y explotar vulnerabilidades de los de sus rivales.

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