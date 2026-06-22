¿Por qué ha dimitido Starmer? Dos años de errores, polémicas y divisiones internas en Reino Unido, en 6 claves

La dimisión de Keir Starmer como primer ministro del Reino Unido ha puesto fin a dos años de Gobierno marcados por las polémicas, las divisiones internas y por los errores de gestión. El líder laborista llegó al poder en 2024 respaldado por una amplia mayoría y con el objetivo de devolver la estabilidad política al país tras 14 años de gobiernos conservadores. Pero las dificultades para cumplir con sus promesas y su tibieza a la hora de tomar decisiones han acabado con su etapa en Downing Street. Estos son los principales motivos de su salida, en seis claves.

Promesas incumplidas Starmer ganó las elecciones generales en 2024 con la promesa de cambiar la política británica tras 14 años de caos bajo los gobiernos conservadores. Pero el mensaje del líder laborista perdió credibilidad pocas semanas después de su llegada al poder tras conocerse que había aceptado regalos de donantes —incluida ropa, complementos de lujo e invitaciones VIP a conciertos y a partidos de fútbol— en los meses previos a su victoria. Estos obsequios fueron declarados según las normas parlamentarias, pero debilitaron el discurso renovador del primer ministro. Starmer también prometió acelerar el crecimiento económico, reducir las listas de espera en la sanidad pública y acabar con la inmigración irregular. A pesar de que la situación en los hospitales ha mejorado, los tímidos progresos en materia económica y migratoria han desilusionado a una parte importante del electorado.

Recortes sociales El primer gran golpe para Starmer llegó tras anunciar su intención de eliminar las ayudas para el pago de la luz y del gas en invierno a los pensionistas. El Gobierno planteó eliminar la universalidad de la ayuda y limitarla únicamente a los jubilados con menores ingresos, pero la revuelta de los suyos le obligó a dar marcha atrás. Starmer también se negó durante meses a recuperar las ayudas sociales para las familias con más de dos hijos, una prestación que había sido eliminada por el Gobierno conservador de Theresa May y que gran parte de su bancada le exigió implementar nada más llegar al poder. También propuso eliminar gran parte de las prestaciones sociales por enfermedades físicas o mentales, con el objetivo de ahorrar hasta 6.000 millones de euros y devolver a millones de personas al mercado laboral. Finalmente, tuvo que retirar la propuesta.

Auge de la ultraderecha Las dificultades del Gobierno de Starmer para acelerar el crecimiento económico y para frenar la llegada de inmigrantes ha dado impulso al partido ultra Reform UK, liderado por el populista Nigel Farage. La formación parte como favorita en las encuestas para las próximas elecciones generales, previstas para 2029, especialmente gracias a su éxito en antiguos bastiones laboristas en el centro y en el norte de Inglaterra y también en Gales. Muchos diputados laboristas, especialmente los de circunscripciones situadas en estas zonas del país, temen perder su escaño frente a la ultraderecha. Algo que ha incrementado el nerviosismo y la urgencia de llevar a cabo un cambio de rumbo en el liderazgo del partido.

Caso Mandelson El nombramiento del exministro laborista Peter Mandelson como embajador del Reino Unido en Washington, en diciembre de 2024, ha supuesto un enorme dolor de cabeza para el primer ministro. Mandelson fue cesado de su cargo en septiembre de 2025 tras salir a la luz nuevos documentos del caso Epstein que lo vinculaban directamente con el pederasta, con quien mantuvo una amistad cercana durante años. Los documentos apuntan a que el exembajador compartió información confidencial con Epstein durante su etapa como ministro de Comercio en el Gobierno de Gordon Brown, unos presuntos delitos por los que fue detenido a principios de este año, en el marco de una investigación por conducta indebida en el ejercicio de un cargo público. El nombramiento de Mandelson provocó una gran indignación en gran parte de la bancada laborista, que exige explicaciones sobre por qué no se investigaron debidamente sus vínculos con Epstein durante el proceso de selección.

Tibieza en Oriente Medio Starmer ha mantenido una posición ambivalente en relación al genocidio de Israel en Gaza y al conflicto en Irán. El primer ministro tuvo una respuesta tibia tras los primeros bombardeos del Ejército israelí sobre la Franja e insistió en el derecho de Israel a defenderse. De las cerca de 350 licencias de exportación de armas a Tel Aviv, el Gobierno británico apenas suspendió una treintena. No fue hasta mediados del año pasado cuando Starmer decidió reconocer el Estado palestino, junto a otros países. En Irán, el primer ministro se negó a participar activamente en los bombardeos iniciales de Estados Unidos, pero sí dio luz verde al uso de sus bases para que el Ejército estadounidense pudiera utilizarlas con “propósitos defensivos”. La falta de determinación de Starmer en Gaza y en Irán ha llevado a muchos votantes, especialmente musulmanes, a inclinarse por formaciones como los Verdes en grandes núcleos urbanos, como Londres o Mánchester.

Falta de debate interno Una parte importante de la bancada laborista, especialmente en el sector más a la izquierda del partido, ha criticado la falta de voluntad del primer ministro de escuchar a las voces más críticas. Muchos diputados consideran que Starmer no ha prestado suficiente atención a gran parte de los más de 400 diputados de su partido y apuntan a que, durante mucho tiempo, ha dado por hecho el apoyo incondicional de los suyos. La salida de importantes asesores del primer ministro, entre ellos dos jefes de gabinete, ha sido una muestra de las dificultades del líder laborista para capitanear a su equipo, mientras que varios miembros del Gobierno han criticado la “cultura tóxica” dentro de Downing Street.

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