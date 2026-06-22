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Canadá

Tres muertos en un tiroteo en Montreal

Las víctimas mortales son un agente, un civil y el sospechoso del ataque

Montreal, en una imagen de archivo.

Montreal, en una imagen de archivo. / EP

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EFE

Toronto (Canadá)

Tres personas murieron este lunes, entre ellas un agente de policía, en un tiroteo registrado en la ciudad canadiense de Montreal, que obligó a las autoridades a solicitar a los residentes a que se refugiaran en sus casas, informaron las autoridades locales.

La Policía de Montreal indicó que las víctimas mortales son un agente, un civil y el sospechoso del ataque. Otra agente, que había sido trasladada en estado crítico, se encuentra estable, según explicó el jefe policial, Fady Dagher, quien aseguró que la "amenaza inmediata" fue neutralizada y que no se busca a ningún otro sospechoso.

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