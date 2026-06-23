Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Primeros avisos rojos este martes en Andalucía: la ola de calor alcanza su pico con 44 grados y cinco provincias en alertaTussam ya nota el efecto del tranvibús y las líneas al Macarena y Palmas Altas: 41 millones de viajeros en cinco meses y un 12% más de ingresosEclipse solar 2026 en Andalucía municipio a municipio: consulta cómo se verá y cuándo será el momento máximoMuere a los 32 años David Horrillo, exjugador de la UD Tomares, tras luchar contra la leucemia: "Nos acompañarás siempre"La Junta de Andalucía volverá a unir plazas de maestros y de Secundaria en las oposiciones de 2027: "Cubriremos todas las vacantes"En busca del amianto oculto en suelos y edificios de pequeños municipios de Sevilla: 4 millones para tener un plan de descontaminación en 2027Calendario de las oposiciones de docentes en Andalucía de 2026: cuándo se publicarán las notas de los 21.000 aspirantesLa transformación del 'corazón' de Nervión: el nuevo hotel en el Corte Inglés, la desaparición de la gasolinera y la ampliación pendiente del tranvíaEl pintoresco pueblo de Sevilla que los expertos en viajes han elegido como el más hermoso de la provincia: "Tiene una de las calles más bonitas de Europa"La Junta de Andalucía aprueba un macrocontrato de seguridad: 1.000 millones de euros para vigilar San Telmo, las consejerías o la Alhambra
instagramlinkedin

Ola de calor

Francia confirma 40 muertos por ahogamiento en medio de la ola de calor

El primer ministro, Sebastian Lecornu, ha alertado contra una "tragedia preocupante", asociada a las altas temperaturas que sufre estos días el país

Varias personas se refrescan a orillas del Sena en París, este martes.

Varias personas se refrescan a orillas del Sena en París, este martes. / Edgar Sapiña / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EP

Madrid

El primer ministro de Francia, Sebastian Lecornu, ha confirmado este martes 40 muertes a causa de ahogamientos, en su mayoría de jóvenes, en el marco de la ola de calor que golpea al país, para la que el Ejecutivo está tratando planes de contingencia.

En declaraciones antes de iniciar la reunión de la célula interministerial de crisis sobre la ola de calor, Lecornu ha calificado de "tragedia preocupante" el auge de ahogamientos en las últimas jornadas, coincidiendo precisamente con el inicio del verano que ha llegado acompañado de una ola de calor que sacude todo Francia.

"Debemos abordar una tragedia preocupante relacionada con los ahogamientos. La última cifra que nos ha sido comunicada es de 40 fallecidos desde el 18 de junio, en su mayoría jóvenes. Me gustaría que volviéramos sobre este punto porque son las primeras víctimas de la crisis que estamos atravesando, y quiero que lo analicemos en detalle", ha indicado.

Según ha descrito, el país vive un episodio de calor de una "intensidad excepcional". "En términos generales, se están batiendo récords nacionales de temperatura prácticamente cada día o cada noche", ha señalado.

Lecornu ha puesto así el foco en que las instituciones deben estar preparadas ya que la "verdadera cuestión" de preocupación es "la duración de esta crisis", tras apuntar que hay enorme "incertidumbre" sobre cuanto se prolongará las temperaturas extremas.

"Debemos evaluar la situación a largo plazo, proyectándonos hasta buena parte del mes de julio. Estos tres escenarios de planificación nos permitirán tomar decisiones o, al menos, planificar una serie de decisiones", ha adelantado.

El primer ministro galo ha llamado a la solidaridad con las personas más vulnerables. "Existe una necesidad importante de movilizar los centros municipales de acción social y las asociaciones. Es la proximidad la que nos permitirá cuidar de las personas más frágiles", ha indicado, llamando a evitar crisis en residencias de mayores y aprender las lecciones del verano de 2003, cuando las muertes por la ola de calor ascendieron a varios miles en Francia, siendo la mayor de Europa.

"Nuestra principal preocupación se centra ahora en las personas que permanecen en sus hogares, respecto a las cuales debemos mantener un alto nivel de vigilancia. Esto nos remite también a la cuestión, siempre delicada, de la soledad", ha indicado.

Temperaturas récord

La jornada de este lunes se convirtió en la tercera más calurosa jamás registrada en Francia, con 29,2 grados de temperatura media, mientras que la ola de calor que afecta desde hace casi una semana a Francia mantiene a 54 departamentos en alerta roja.

Durante el día, las localidades de Brive, con 43 grados; Burdeos, con 41,9 grados; Poitiers, con 41,7 grados; y Nantes, 41,7 grados, registraron máximos históricos.

Noticias relacionadas

Mientras, la noche del lunes al martes ha pasado a la historia como la más calurosa que se ha registrado en Francia, con temperaturas mínimas medias de 21,6 grados, según los datos de Meteo France.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Farolillos y casetas de la Feria de Abril vuelven al Prado de San Sebastián: así es el gran parque infantil de la Ciudad de los Niños que Sevilla estrenará este verano
  2. La Junta de Andalucía volverá a unir plazas de maestros y de Secundaria en las oposiciones de 2027: 'Cubriremos todas las vacantes
  3. Tussam ya nota el efecto del tranvibús y las líneas al Macarena y Palmas Altas: 41 millones de viajeros en cinco meses y un 12% más de ingresos
  4. La Junta de Andalucía aprueba un macrocontrato de seguridad: 1.000 millones de euros para vigilar San Telmo, las consejerías o la Alhambra
  5. María Jesús Montero responde a UGT y rechaza una abstención para un gobierno de Juanma Moreno: 'Ni por activa ni por pasiva
  6. Los dos chiringuitos de Algeciras que visita Malú en cada viaje a Cádiz: 'Me muero por ir, sentarme y ver a mi hija jugar en la arena
  7. Eclipse solar 2026 en Andalucía municipio a municipio: consulta cómo se verá y cuándo será el momento máximo
  8. Cambio de planes para el verano en Sevilla: autobuses hacia Chipiona, Ronda o Sanlúcar dejan Plaza de Armas y cambian de estación

VÍDEO | La Junta de Andalucía convoca las primeras 1.500 plazas de catedráticos de Secundaria en 25 años

Cae un grupo criminal que robaba en viviendas de Sevilla, Dos Hermanas y Alcalá de Guadaira durante la Semana Santa

Cae un grupo criminal que robaba en viviendas de Sevilla, Dos Hermanas y Alcalá de Guadaira durante la Semana Santa

El hijo del ciclista de Brenes fallecido en Almonte pide colaboración: "Si alguien ha visto algo, que se comunique conmigo"

El hijo del ciclista de Brenes fallecido en Almonte pide colaboración: "Si alguien ha visto algo, que se comunique conmigo"

José Luis Sanz y Antonio Muñoz unen fuerzas en el Senado para pedir apoyo del Gobierno a Sevilla: "El centenario del 29 está por encima de ideologías"

José Luis Sanz y Antonio Muñoz unen fuerzas en el Senado para pedir apoyo del Gobierno a Sevilla: "El centenario del 29 está por encima de ideologías"

Récord histórico de calor en Andalucía: esta es la zona que ha alcanzado la temperatura mínima más alta en junio

Récord histórico de calor en Andalucía: esta es la zona que ha alcanzado la temperatura mínima más alta en junio

VÍDEO | María Jesús Montero: "El Partido Socialista no tiene apoyos que permita la investidura de mi persona"

Tracking Pixel Contents