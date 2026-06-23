Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Primeros avisos rojos este martes en Andalucía: la ola de calor alcanza su pico con 44 grados y cinco provincias en alertaTussam ya nota el efecto del tranvibús y las líneas al Macarena y Palmas Altas: 41 millones de viajeros en cinco meses y un 12% más de ingresosEclipse solar 2026 en Andalucía municipio a municipio: consulta cómo se verá y cuándo será el momento máximoMuere a los 32 años David Horrillo, exjugador de la UD Tomares, tras luchar contra la leucemia: "Nos acompañarás siempre"La Junta de Andalucía volverá a unir plazas de maestros y de Secundaria en las oposiciones de 2027: "Cubriremos todas las vacantes"En busca del amianto oculto en suelos y edificios de pequeños municipios de Sevilla: 4 millones para tener un plan de descontaminación en 2027Calendario de las oposiciones de docentes en Andalucía de 2026: cuándo se publicarán las notas de los 21.000 aspirantesLa transformación del 'corazón' de Nervión: el nuevo hotel en el Corte Inglés, la desaparición de la gasolinera y la ampliación pendiente del tranvíaEl pintoresco pueblo de Sevilla que los expertos en viajes han elegido como el más hermoso de la provincia: "Tiene una de las calles más bonitas de Europa"La Junta de Andalucía aprueba un macrocontrato de seguridad: 1.000 millones de euros para vigilar San Telmo, las consejerías o la Alhambra
instagramlinkedin

Opacidad del sector tecnológico

La ONU exige transparencia a las empresas de IA para que revelen el impacto climático de sus centros de datos

"Para 2030, podrían consumir más energía que todos los países excepto cinco, y suficiente agua como para satisfacer las necesidades básicas de los 1.300 millones de habitantes del África subsahariana durante todo un año", advierte el secretario general de Naciones Unidas

Construcción del colosal centro de datos de Stargate AI, un proyecto de OpenAI, Oracle y Softbank promovido por Trump, en el estado republicano de Texas.

Construcción del colosal centro de datos de Stargate AI, un proyecto de OpenAI, Oracle y Softbank promovido por Trump, en el estado republicano de Texas. / Kyle Grillot / Bloomberg

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Carles Planas Bou

Carles Planas Bou

Barcelona

Las Naciones Unidas exigen transparencia a las grandes empresas de inteligencia artificial para que divulguen públicamente el impacto que sus centros de datos tienen en el medio ambiente.

"Para 2030, podrían consumir más energía que todos los países excepto cinco, y suficiente agua como para satisfacer las necesidades básicas de los 1.300 millones de habitantes del África subsahariana durante todo un año", ha advertido este el secretario general de la ONU, António Guterres, en un discurso pronunciado este martes durante la Semana de Acción Climática de Londres.

Con esta petición, la mayor organización internacional del mundo reclama al sector tecnológico que revierta la opacidad con la que trata de minimizar, maquillar o directamente ocultar los efectos climáticos que tienen sus data centers. Estas colosales infraestructuras industriales habitadas por servidores informáticos que operan sin descanso son la columna vertebral de Internet, pero también el motor que da 'vida' a las aplicaciones de IA generativa.

Si la IA va a ayudar a construir un futuro mejor, debe ser honesta sobre lo que nos cuesta ahora

Antonio Guterres

— Secretario general de la ONU

Guterres ha aprovechado para presentar la Iniciativa de Transparencia Medioambiental en materia de IA de la ONU, que insta a gigantes tecnológicos como Google, Meta, Microsoft y Amazon y a firmas emergentes como OpenAI, Anthropic o xAI, de Elon Musk, a hacer públicos los datos de consumo de energía y de agua de sus centros de datos, así como las emisiones de carbono y el uso del suelo. "Si la IA va a ayudar a construir un futuro mejor, debe ser honesta sobre lo que nos cuesta ahora", ha espetado.

Las palabras del secretario general llegan pocas semanas después que una investigación de la ONU advirtiese que los centros de datos dispararán la contaminación para 2030 hasta alcanzar emisiones de dióxido de carbono de 400 millones de toneladas, similar a la polución de países industrializados como el Reino Unido.

Vista aérea de los ventiladores de refrigeración de un centro de datos de Digital Realty en Ashburn, Virginia (EEUU).

Vista aérea de los ventiladores de refrigeración de un centro de datos de Digital Realty en Ashburn, Virginia (EEUU). / Andrew Caballero-Reynolds / AFP

Guterres también ha instado a la industria de la IA a comprometerse a abastecer todos sus centros de datos con energía renovable para 2030. Esa aspiración de la ONU parece altamente improbable, pues compañías como Microsoft se están planteando retrasar o abandonar sus compromisos climáticos voluntarios para priorizar su apuesta por la IA, según Bloomberg. Otras como OpenAI, Oracle, xAI o Meta están recurriendo a turbinas de gas —altamente contaminantes— para esquivar las limitaciones de la red eléctrica y acelerar la construcción de centros de datos.

En esa misma dirección, el lobby que representa al sector tecnológico en la Unión Europea, European Data Centre Association, explicó recientemente a POLITICO que Bruselas debe abrirse a la posibilidad de recurrir a fuentes nocivas para el medio ambiente como el gas para desplegar sus centros de datos, priorizando así sus objetivos de soberanía tecnológica a sus objetivos climáticos.

Noticias relacionadas

El secretario general de Naciones Unidas ha llamado a la electrificación de la industria para reducir las emisiones y ha criticado a quienes, como desde Silicon Valley, abogan por seguir quemando combustibles fósiles y degradando así la salud el planeta.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Farolillos y casetas de la Feria de Abril vuelven al Prado de San Sebastián: así es el gran parque infantil de la Ciudad de los Niños que Sevilla estrenará este verano
  2. La Junta de Andalucía volverá a unir plazas de maestros y de Secundaria en las oposiciones de 2027: 'Cubriremos todas las vacantes
  3. Tussam ya nota el efecto del tranvibús y las líneas al Macarena y Palmas Altas: 41 millones de viajeros en cinco meses y un 12% más de ingresos
  4. La Junta de Andalucía aprueba un macrocontrato de seguridad: 1.000 millones de euros para vigilar San Telmo, las consejerías o la Alhambra
  5. María Jesús Montero responde a UGT y rechaza una abstención para un gobierno de Juanma Moreno: 'Ni por activa ni por pasiva
  6. Los dos chiringuitos de Algeciras que visita Malú en cada viaje a Cádiz: 'Me muero por ir, sentarme y ver a mi hija jugar en la arena
  7. Eclipse solar 2026 en Andalucía municipio a municipio: consulta cómo se verá y cuándo será el momento máximo
  8. Cambio de planes para el verano en Sevilla: autobuses hacia Chipiona, Ronda o Sanlúcar dejan Plaza de Armas y cambian de estación

Una noche sofocante en un punto de Andalucía rompe un récord histórico de calor en junio

Una noche sofocante en un punto de Andalucía rompe un récord histórico de calor en junio

VÍDEO | María Jesús Montero: "El Partido Socialista no tiene apoyos que permita la investidura de mi persona"

Vox enfría las expectativas de una investidura rápida de Juanma Moreno en Andalucía: "Les han entrado las prisas pero a día de hoy votaríamos que no"

Vox enfría las expectativas de una investidura rápida de Juanma Moreno en Andalucía: "Les han entrado las prisas pero a día de hoy votaríamos que no"

VÍDEO | Toni Martín: "La intención es que no se pare el Parlamento ni los pasos que hay que ir dando"

DIRECTO | Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministras y Ministros

Qué es Hyrox: la brutal prueba de fuerza en la que Alejandro Rojas-Marcos ha logrado un bronce mundial a los 85 años

Qué es Hyrox: la brutal prueba de fuerza en la que Alejandro Rojas-Marcos ha logrado un bronce mundial a los 85 años
Tracking Pixel Contents