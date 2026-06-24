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Polémica reunión con la UE

Los talibanes aseguran que abordaron en Bruselas reanudar los servicios consulares a afganos en Europa

Amnistía Internacional pide a la UE que frene su plan migratorio: "Afganistán no puede considerarse un lugar seguro"

Un mural de la bandera talibán pintado en la Embajada estadounidense en Kabul, Afganistán

Un mural de la bandera talibán pintado en la Embajada estadounidense en Kabul, Afganistán / Europa Press/Contacto/Adrien Vautier - Archivo

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Jose Rico / Agencias

Barcelona

La polémica visita de una delegación del régimen talibán de Afganistán a Bruselas para discutir vías para acelerar la deportación de afganos llegados de manera irregular a la Unión Europea sigue trayendo cola. Las autoridades instauradas por los integristas en agosto de 2021 han asegurado que en ese encuentro también se abordó un posible reinicio de los servicios consulares en el continente, antes de expresar su deseo de que la visita "abra la puerta a nuevas vías para una interacción positiva" con el bloque.

El portavoz del Ministerio de Exteriores afgano y jefe de la delegación, Abdulqahar Balji, ha indicado en un comunicado que la reunión tuvo lugar "a invitación de la UE", después de que la Comisión Europea afirmara que el objetivo era discutir, "a nivel técnico", las vías para la deportación de afganos en situación irregular y a los que se deniega el asilo por haber delinquido o porque se les considera una amenaza para la seguridad.

"Clima de cooperación y respeto mutuo"

Así, ha agregado que el equipo "mantuvo reuniones multilaterales y bilaterales con los estados miembros de la UE sobre la reanudación de los servicios consulares a los afganos que viven en Europa, el fomento de la confianza, la presencia efectiva y las formas de resolver los problemas de los afganos cuyas solicitudes de asilo no han sido aceptadas en Europa y que hacen frente a numerosas dificultades".

"Esperamos que esta visita abra nuevas vías para una interacción positiva, fortalezca el proceso de solución de los problemas de los afganos que viven en el extranjero y amplíe aún más el clima de cooperación basado en el respeto mutuo y los intereses comunes", ha zanjado Balji a través de un mensaje publicado en redes sociales.

Se trata de la primera vez en que representantes oficiales de los talibán pisan suelo de la UE desde que retomaron el poder en Afganistán en 2021. El paso fue dado a instancias de una veintena de estados miembros, entre los que no está España, que piden a Bruselas coordinar estos contactos, a pesar de las críticas de ONG y de que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, haya avisado de los "graves riesgos" que corren los retornados.

Pacto de Alemania con los talibanes

A estas críticas se ha sumado este miércoles Amnistía Internacional, que ha reclamado la UE que abandone los planes de deportación a Afganistán y cualquier plan de cooperación con el régimen de los talibanes, después de conocerse el acuerdo alcanzado con Alemania para facilitar la expulsión de nacionales al país asiático. "Afganistán no puede considerarse un lugar seguro para los retornados, y este enfoque pondrá en riesgo la vida de quienes regresen, como han señalado reiteradamente varios organismos de la ONU", justifica Amnistía en un comunicado.

Aunque el Gobierno alemán no reconoce a los talibanes como autoridad legítima de Afganistán, ha llegado a un acuerdo con el régimen que permitirá fletar hasta tres vuelos chárter de deportación cada mes, así como realizar un número ilimitado de deportaciones individuales en vuelos regulares.

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Aunque es la primera ocasión en que se ven en territorio comunitario, Bruselas ya buscó el pasado enero iniciar estos contactos en Kabul, donde tuvo lugar la primera reunión para explorar el modo de agilizar la expulsión de afganos sin derecho a permanecer en la UE, en medio de críticas al proyecto, en medio del endurecimiento de la política migratoria en numerosos países del bloque.

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