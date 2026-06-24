Bruselas paga a España 846 millones de euros en ayudas por la dana de 2024 en Valencia

La Comisión Europea ha aprobado este miércoles el pago de 846 millones de euros en ayudas del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para apoyar los trabajos de reconstrucción, tras los destrozos provocados por las inundaciones como consecuencia de la DANA en la Comunidad Valenciana en octubre de 2024.

"Las inundaciones de Valencia fueron una tragedia europea. Por eso estamos trabajando en un esfuerzo europeo de recuperación", ha dicho la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en un comunicado. "Cuando el desastre golpea un rincón de Europa, todos nos unimos", ha insistido.

El pago de 846 millones se suma al adelanto de 100 millones que el gobierno recibió en marzo de 2025, para poner en marcha los trabajos. En total, España ha recibido casi 1000 millones de euros. Se trata de la segunda mayor cantidad que un país del bloque ha recibido del Fondo de Solidaridad.

El desembolso llegará "en los próximos días" y permitirá a España financiar de manera retroactiva las medidas que se tomaron para hacer frente a la emergencia y los trabajos de recuperación tras la tragedia que se cobró la vida de 237 personas. "Los fondos que acabamos de aprobar ayudarán a reconstruir lo que el desastre destruyó", ha dicho Von der Leyen.

En la práctica, el gobierno podrá destinar el dinero a la reparación de infraestructuras críticas como carreteras, puentes, redes eléctricas o la canalización de agua. También para cubrir los gastos que supusieron la limpieza de escombros y la descontaminación, o los alojamientos temporales para las personas desplazadas. Además, el dinero debe servir también para fortalecer los sistemas de prevención de inundaciones, y de alerta temprana, así como la preservación de claves del patrimonio

Solidaridad europea

Es la segunda vez en apenas unos meses que la Comisión otorga ayudas a España en el marco del Fondo de Solidaridad. El pasado mes de mayo, Bruselas propuso el desembolso de 120,4 millones, con un adelanto de 30 millones, para hacer frente a los daños provocados por los incendios forestales del pasado verano. Los fondos también deben servir para afrontar las consecuencias de las olas de calor y las sequías.

Creado en 2022 para hacer frente a las consecuencias de las devastadoras inundaciones que asolaron Centroeuropa ese año, el Fondo Europeo de Solidaridad busca ayudar a los gobiernos a asumir los costes de emergencias, tanto cuando se trate de desastres naturales, como, por ejemplo, de emergencias sanitarias.

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Entre 2022 y 2025, el fondo ha dado asistencia a 25 países de la UE y seis países candidatos, en 147 catástrofes. En total, se han movilizado más de 10.000 millones de euros. Italia, con más de 3.000 millones de euros, es el país del bloque que más ayudas ha recibido.

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