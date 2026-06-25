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Médico infectado

Ébola en Francia: cinco personas en aislamiento por haber estado en contacto con el primer caso del virus

Estas personas deberán cumplir una cuarentena domiciliaria de 21 días tras haber estado en contacto durante el vuelo de regreso a Francia con el médico infectado por Ébola

Imagen de archivo de un trabajador médico en un centro de tratamiento de ébola de la organización no gubernamental Médicos Sin Fronteras (MSF) en Goma, en el este de República Democrática del Congo (RDC).

Imagen de archivo de un trabajador médico en un centro de tratamiento de ébola de la organización no gubernamental Médicos Sin Fronteras (MSF) en Goma, en el este de República Democrática del Congo (RDC). / DANIEL BUUMA/MSF

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Leticia Fuentes

Leticia Fuentes

París

Las autoridades sanitarias francesas han ordenado el aislamiento de cinco pasajeros que compartieron vuelo entre Kinshasa (RD Congo) y Francia con el médico diagnosticado de ébola, según confirmó la ministra de Sanidad, Stéphanie Rist.

Tras la confirmación del primer infectado en territorio europeo de Ébola, el gobierno francés inició las tareas de identificación de los posibles casos de contacto, gracias a la lista proporcionada por Air France. Las autoridades contactaron con aquellas personas que hubieran viajado en el vuelo que regresaba del RD Congo, país que actualmente sufre una grave epidemia, y que hubieran estado próximas al médico humanitario. Finalmente, se identificaron a cinco personas que ahora deberán cumplir una cuarentena domiciliaria de 21 días.

El paciente, quien se encuentra aislado en el Hospital Bichat de París desde su regreso, presenta síntomas ligeros y no se teme por su vida. Este sanitario, que trabaja para la ONG humanitaria Alima, había embarcado sin síntomas, salvo dolores de cabeza, pero su estado empeoró ligeramente durante el viaje, según el ministerio, que asegura que cumplió íntegramente con las normas sanitarias, fue aislado según los protocolos a su llegada al aeropuerto y posteriormente trasladado al hospital a una habitación de aislamiento con doble flujo.

El riesgo es “bajo”, según la OMS

A pesar de la identificación del primer caso de ébola en territorio francés, la Organización Mundial de la Salud considera que el riesgo para la salud pública sigue siendo "bajo" a nivel mundial, incluyendo Francia, según declaró el miércoles 24 de junio. Este caso en Francia "sirve como recordatorio de los riesgos a los que están expuestos los trabajadores de primera línea", afirmó en una rueda de prensa el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Según las últimas cifras oficiales, se han registrado 1.048 casos, incluyendo 267 fallecimientos, lo que representa una tasa de letalidad de aproximadamente el 25%. Sin embargo, muchos expertos creen que la verdadera magnitud del brote probablemente esté subestimada, ya que ha afectado a regiones muy remotas de las cuales no se tienen registros.

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El actual brote de ébola es el decimoséptimo que afecta a la República Democrática del Congo y ha generado una gran preocupación entre las autoridades. La OMS, que lo declaró emergencia de salud pública, indicó a mediados de junio que la transmisión de la epidemia se estaba acelerando en la zona a pesar del fortalecimiento de las medidas sanitarias.

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