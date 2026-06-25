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Elevadas temperaturas

Francia endurece las restricciones ante una ola de calor histórica y veta la venta de alcohol

Más de 51 millones de franceses están bajo alerta roja mientras los termómetros superan los 43 ºC, obligando a las autoridades a tomar medidas radicales, como la prohibición de la venta de alcohol

En plena ola de calor en París, un hombre se zambulle en el Sena desde un puente.

En plena ola de calor en París, un hombre se zambulle en el Sena desde un puente. / Dmitar Dilkoff / France Presse

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Leticia Fuentes

Leticia Fuentes

París

El mapa de Francia se tiñe de rojo ante una ola de calor histórica que está dejando temperaturas que superan los 40ºC en muchas zonas. En medio de este interminable sofoco, París es la ciudad que más está sufriendo esta asfixia. 

El gobierno francés se ha mostrado preocupado ante el número de intervenciones de los servicios de emergencias que se ha visto duplicado este jueves. “Un día normal registra unas 1250 intervenciones, y hoy hemos superado las 2500”, declaró el prefecto de la policía, Patrice Faure, quien insistió en que los hospitales de la capital están al borde de la “situación”. El perfil joven de las personas hospitalizadas también ha generado una alarma: “Personas jóvenes y aparentemente sanas están sufriendo las consecuencias del calor y se encuentran hospitalizadas. No se trata solo de personas mayores”, insistió Lamia El Aaraje, primera teniente de alcalde de París. 

Por ello, las autoridades anunciaron la prohibición de la venta de alcohol a partir de este viernes a las 18h, coincidiendo también con el partido del mundial Francia contra Noruega, además de mantener la prohibición del consumo de alcohol en la vía pública. Medida que ya se había implementado el fin de semana pasado, ante las altas temperaturas. 

"Esta prohibición no se aplica a las zonas del espacio público ocupadas habitualmente por restaurantes y establecimientos de bebidas que cuenten con las autorizaciones necesarias", precisó la Prefectura de Policía.

Los registros de este jueves reflejan la magnitud del episodio; 43,2°C en Beaulieu-sur-Layon (Maine y Loira), 43,2°C en Labouheyre (Landas), 42,4°C en Chateaumeillant (Cher) y 42,2°C en Le Pecq (Yvelines), y se espera que las temperaturas se mantengan hasta mínimo este sábado. 

La ola de calor ya ha dejado más de 40 fallecidos en el país. La última víctima fue un niño que murió este jueves tras permanecer encerrado en un vehículo. También este jueves se produjo un accidente en Porte de Saint-Cloud, a las afueras de París, cuando un autobús urbano perdió el control después de que su conductor sufriera un golpe de calor.

La Torre Eiffel y el Louvre cierran sus puertas

Los principales monumentos de Francia tampoco han podido soportar las altas temperaturas, y este miércoles la Torre Eiffel y el Museo del Louvre anunciaban que cerraban sus puertas ante la falta de sistemas de climatización en sus espacios. "Nos vemos obligados a adaptarnos al calor extremo; la prioridad es la seguridad de nuestro personal y visitantes", explicó un portavoz de la Sète, la empresa que gestiona la Torre Eiffel.

También en el Monte de Saint Michel, donde las autoridades han recomendado a los turistas posponer su viaje. Allí, las temperaturas han superado este jueves los 40º.

72 departamentos en alerta roja

Desde el pasado miércoles, Francia pasó de tener 58 departamentos en alerta roja a 72, es decir, más de 51 millones franceses se encuentran bajo alerta extrema por el calor en un país, donde en la mayoría de departamentos no se conoce el aire acondicionado. 

Hospitales, comisarías, comercios… Es difícil encontrar un espacio climatizado. Ante esta situación, el ministerio de educación decidió cerrar más de 1800 escuelas en el país ante la falta de sistemas de climatización. También algunos hospitales trasladaron enfermos a otros centros adaptados a esta situación. En París, el alcalde Emmanuel Gregoire autorizó el baño en el Canal Saint Martin y el río Sena para que los ciudadanos pudieran refrescarse, convirtiéndo esas zonas en una enorme piscina pública. 

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Los ciudadanos intentan sobrevivir a una ola de calor que ya ha batido todos los récords: temperaturas extremas, noches tropicales sucesivas y altos niveles de humedad. Desde hace semanas, los ventiladores se han agotado en prácticamente todo el país y, cuando se anuncia la reposición en tiendas, se forman largas colas de personas que buscan cualquier forma de aliviar un calor que no da tregua.

Fuente: El Periódico

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