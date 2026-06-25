El miedo de los venezolanos tras los dos terremotos: "La gente va a dormir en sus carros"

Los caraqueños han llenado las calles de la capital de Venezuela después de los terremotos de magnitud 7,5 y 7,2, que han dejado numerosos edificios derrumbados y fachadas con grietas. "Toda la gente de los 12 edificios que conforman El Conjunto Residencial El Paraíso está fuera de las casas. La gente va a dormir en sus carros. El Colegio San Agustín El Paraíso sufrió leves daños en su estructura, pero habilitó sus espacios para que las personas pasen la noche allí (tienen luz y agua). Muchas familias cercanas al colegio fueron a pernoctar allí". De esta forma explica Fernanda, periodista, la situación que está viviendo una parte de la población en Caracas, según el testimonio recogido por esta redacción de manera teléfonica desde España.

"Está cerrado el paso en dirección a San Antonio entre el km 0 y 4 de la Panamericana, pero habilitaron uno de los canales contrarios para subir. Recomiendan a las personas que vayan a ir a los Altos Mirandinos que tomen la vía de la Rinconada para empalmar con el km 5 de la Panamericana", prosigue esta informadora, que relata que su edificio "sufrió daños y mi apartamento también. Apenas tengo cobertura. Nos estamos moviendo a San Antonio de los Altos", dice.

El barrio de Los Palos Grandes, al este de Caracas, tras el terremoto / William Campos

Por su parte, William Campos, vecino del barrio de Los Palos Grandes (Chacao), uno de los más afectados, al este de Caracas, ha asegurado a preguntas de este diario que Protección Civil ha logrado rescatar a 22 personas de los edificios derruidos, pero que han detectado muchas más personas atrapadas entre los escombros, que tienen que ser salvados: "Hay una pala, una excavadora trabajando nada más. Todos los edificios están vueltos chicha", ha lamentado este ciudadano, para después advertir de que uno de los edificios colapsados ya tenía "una alerta" desde un terremoto que tuvo lugar en 2018.

Otra mujer venezolana, residente en Caracas, ha destacado otro problema vinculado a los terremotos, ya que recuerda que "los hospitales no funcionan y los cuerpos de bomberos no tienen los equipos necesarios". En el municipio de Baruta, según Globovisión, numerosos habitantes comenzaron a concentrarse en plazas y espacios abiertos, como el Polideportivo Rafael Vidal, siguiendo las recomendaciones de los cuerpos de seguridad. En este sentido, vecinos de Caraballeda, La Guaira, han reclamado en redes sociales ayuda para tratar de sacar de los escombros a las personas que queden en los restos del Edificio El Molino.

En la cuenta de 'X' denominada @ConflictsW se puede ver una grabación realizada desde un vehículo en la localidad de Catia La Mar, en la Región Capital. En el vídeo aparecen numerosos edificios derruidos, como por ejemplo "la Universidad de Vargas", así como personas en la calle abrazadas. Esta cuenta también publica otro vídeo de un ciudadano que pide "ayuda", y en el que se puede ver diferentes edificios "colapsados" en Playa Grande, La Guaira, uno de los municipios más afectados.

La Guaira es la zona en la que se produjo el 15 de diciembre de 1999 el conocido como deslave o tragedia de Vargas, en el que fallecieron miles de personas por corrimientos de tierra e inundaciones en las zonas costeras. En declaraciones al Canal 24 Horas de RTVE, una ciudadana venezolana residente en España ha mostrado su temor a que después del terromoto haya nuevos corrimientos de tierra en este municipio costero.

En el portal de 'X' @ConflictsW también se ha publicado otro vídeo en el que se ven imágenes tomadas desde un helicóptero en la zona de Maiquetía, donde se encuentra el aeropuerto internacional de Caracas, en el que aparecen numerosos edificios derruidos.

Los dos terremotos han venido a sumarse a una situación humanitaria que ya era de por sí dramática en Venezuela, donde la ONU estima que había 7,9 millones de personas necesitadas de ayuda este 2026 mientras que las organizaciones locales elevaban la cifra hasta los 12,4 millones, de los 28,5 millones de habitantes que tiene el país caribeño.

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