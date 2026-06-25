Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El SAS proyecta una macroconvocatoria de oposiciones en 2027: unirá las más de 10.000 vacantes de 2025 a las de 2026Ecologistas en Acción pide a Urbanismo la paralización de las obras del Benito Villamarín porque al Betis le han caducado las licenciasUna treintena de chiringuitos de Cádiz amenazados de cierre: playas de El Puerto, Rota y Tarifa, en viloLa Junta de Andalucía pacta el nuevo modelo de teletrabajo para los funcionarios: podrá solicitarse cualquier día y habrá que justificar que se deniegueLa Intervención municipal paraliza los pagos extras de la pasada Semana Santa a los boinas rojas del GARIcónica Santalucía Sevilla Fest confirma la cancelación definitiva del concierto de Isabel Pantoja y devolverá el importe de las entradas en 48 horasLas 3 incógnitas que Vox y Juanma Moreno deben resolver antes del martes: reparto de consejerías, prioridad nacional y Mesa del ParlamentoAsí afectará al sevillismo la desescalada judicial entre Del Nido y el club: la venta, un paso más cercaNuevo horario de la Zona Azul en Sevilla: cuándo entra en vigor y qué cambiaEstas son las carreras universitarias más demandadas en las universidades de Sevilla para el curso 2026-2027
instagramlinkedin

Seísmo devastador

Estos son los teléfonos de emergencia consular por el doble terremoto en Venezuela

DIRECTO | Terremotos en Venezuela, en directo : última hora del sismo, muertos, heridos y desaparecidos

Doble terremoto en Venezuela

Doble terremoto en Venezuela / DOBLE TERREMOTO EN VENEZUELA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Madrid

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha puesto a disposición dos teléfonos de emergencia consulares para atender a los afectados por el doble terremoto de Venezuela, en el que no constan por el momento que haya heridos y fallecidos españoles.

En concreto, el ministro José Manuel Albares ha indicado que tanto en la Embajada española en Venezuela como en el Consulado en Caracas están "plenamente operativos" los teléfonos de emergencia consulares: el +34 91 000 1249, desde España; y +58 424-2090264 en el país latinoamericano.

En declaraciones a RNE, Albares ha recordado que los teléfonos consulares están funcionando para que los ciudadanos informen sobre "si tienen conocimiento de algún español en Venezuela en situación de necesidad" y así Exteriores pueda intervenir "con total rapidez". Además, ha pedido a los familiares de los españoles que residen en el país latinoamericano que se informen a través de las redes sociales oficiales.

Noticias relacionadas

El ministro también ha detallado que la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) está en disposición "para prestar toda la ayuda de emergencia necesaria".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ecologistas en Acción pide a Urbanismo la paralización de las obras del Benito Villamarín porque al Betis le han caducado las licencias
  2. La Junta de Andalucía pacta el nuevo modelo de teletrabajo para los funcionarios: podrá solicitarse cualquier día y habrá que justificar que se deniegue
  3. Estas son las carreras universitarias más demandadas en las universidades de Sevilla para el curso 2026-2027
  4. La Junta de Andalucía convocará en septiembre las primeras 1.500 plazas de catedráticos de Secundaria en 25 años
  5. Vox enfría las expectativas de una investidura rápida de Juanma Moreno en Andalucía: 'Les han entrado las prisas pero a día de hoy votaríamos que no
  6. El calvario de D.D., menor senegalés en Sevilla: sin familia y en la calle en plena ola de calor
  7. La Junta de Andalucía intenta frenar por segunda vez el plan del Gobierno de España de blindar de forma permanente las VPO públicas
  8. Juanma Moreno recurre el plan estatal de vivienda que obliga a proteger de forma permanente las VPO y asigna a Andalucía 1.197 millones

La Comunidad de Madrid se sitúa como el 'Gold Standard' de la transparencia sanitaria hospitalaria en España, según el Instituto Coordenadas

La Comunidad de Madrid se sitúa como el 'Gold Standard' de la transparencia sanitaria hospitalaria en España, según el Instituto Coordenadas

Los veterinarios coinciden: “Los gatos adultos usan el maullido sobre todo para hablar con las personas (y tienen un significado)”

Rescatado un ciclista tras sufrir una grave caída en el corredor verde del Guadiamar

Rescatado un ciclista tras sufrir una grave caída en el corredor verde del Guadiamar

El Ibex recupera los 19.400 puntos con el petróleo ya en niveles previos a la crisis de Oriente Próximo

El Ibex recupera los 19.400 puntos con el petróleo ya en niveles previos a la crisis de Oriente Próximo

Joaquim Bosch, magistrado: "La corrupción es cosa de hombres"

Joaquim Bosch, magistrado: "La corrupción es cosa de hombres"
Tracking Pixel Contents