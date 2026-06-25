Venezuela busca a la desesperada a los desaparecidos por los terremotos: "¡Antonio, mamá está aquí!"

Miles de personas se aglomeran en la noche de este miércoles en las calles de Caracas luego de los terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 ocurridos en Venezuela, que han dejado numerosos edificios derrumbados y fachadas con grietas.

Las autoridades aún no han ofrecido un informe de daños o de heridos y fallecidos, aunque el alcalde del municipio caraqueño de Chacao, Gustavo Duque, confirmó víctimas fatales, sin precisar una cifra.

En el barrio Los Palos Grandes, en el este de la capital venezolana, cientos de personas permanecían alrededor de dos edificios derrumbados.

Vecinos, así como funcionarios de Protección Civil y de la policía del municipio de Chacao intentan sacar a posibles sobrevivientes. No hay maquinaria, solo un par de plantas eléctricas para intentar iluminar el lugar del desastre.

"Necesitamos macetas vacías, (botellas de) aguas pequeñas potables para lanzárselas a la gente que está bajo (los escombros)", gritan algunas de las personas que apoyan en las labores de rescate.

"Hay gente viva, necesitamos tobos (baldes) para cargar y mover los escombros. Hay gente viva", responden, por su parte, otros lugareños.

En medio de las labores una mujer clamaba por su hijo. Entre lágrimas, desesperada, gritaba el nombre de él: "¡Antonio, mamá está aquí!". Le temblaban las manos, caminaba de un lado a otro. Hasta el lugar se trasladaron decenas de policías y funcionarios de Protección Civil para custodiar.

A cuadras de esa zona, otro edificio se derrumbó cerca de la plaza Altamira, ubicada igualmente en el este caraqueño y parte del municipio Chacao, considerado una zona sísmica. Hasta allí llegaron varias ambulancias para apoyar a los rescatistas y los voluntarios en el rescate de posibles atrapados.

Según el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos, dos fuertes terremotos sacudieron este miércoles el Caribe venezolano con apenas 39 segundos de diferencia, en una secuencia sísmica cuyo evento principal fue un sismo de magnitud 7,5.

El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos explicó que ambos temblores conformaron un "doblete sísmico", un fenómeno en el que dos terremotos de gran magnitud ocurren con pocos segundos de diferencia en la misma zona.

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