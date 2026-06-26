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Tragedia en América Latina

El antes y el después de La Guaira, la 'zona cero' del doble terremoto que ha arrasado Venezuela

La Guaira, la zona con mayor número de heridos y fallecidos, fue declarada el jueves zona de desastre

El antes y el después de La Guaira, la 'zona cero' del doble terremoto que ha arrasado Venezuela

El antes y el después de La Guaira, la 'zona cero' del doble terremoto que ha arrasado Venezuela / EPC

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Inés Sánchez

El estado costero de La Guaira, ubicado a menos de 30 kilómetros de Caracas, es la 'zona cero' del "desastre" ocurrido en Venezuela tras los dos terremotos de magnitudes superiores a 7 y que hasta el momento dejan más de 900 muertos, 3.000 heridos y 50.000 desaparecidos.

Es el estado "más golpeado" y donde se vive una "verdadera tragedia", según ha afirmado la cónsul de Venezuela en Canarias, María Elizabeth Seijo, quien reconoce que ha dejado un centenar de edificios derrumbados, más de 2.700 familias afectadas y prácticamente ninguna vivienda en condiciones de habitabilidad.

La Guaira fue declarado el jueves zona de desastre por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Es la zona con mayor número de heridos y fallecidos, una cifra que se ha visto ampliada porque se produjo durante un festivo, la conmemoración de la Batalla de Carabobo, que desembocó en la independencia de España.

Visualización de fotos antes y después en Venezuela.
Visualización de fotos antes y después en Venezuela.
Visualización de fotos antes y después en Venezuela.
La Guaira constituye la principal puerta de entrada al país al albergar el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, que da servicio a Caracas y concentra el mayor número de rutas internacionales, actualmente suspendidas. La mandataria interina anunció el cierre temporal del aeropuerto por los "graves daños" sufridos en sus instalaciones.

Todas las viviendas, afectadas

Ha insistido en que la situación es "horrible, terrible" y que "es imposible" utilizar las viviendas de La Guaira, ya que todas han resultado afectadas, por lo que se están buscando alojamientos alternativos para las víctimas. Asimismo, ha destacado que el Gobierno venezolano ha movilizado una partida de 200 millones de dólares para hacer frente a la emergencia y la posterior reconstrucción. Además, habrá líneas de crédito de los bancos y Estados Unidos ha suspendido parte de las sanciones económicas hasta octubre.

La cónsul también ha explicado que el aeropuerto internacional de Maiquetía permanece cerrado debido a los daños ocasionados por los terremotos y que los hospitales de la zona han colapsado, lo que ha obligado a trasladar a los heridos a Caracas, tanto a hospitales públicos como a clínicas privadas.

Noticias relacionadas y más

Mapa de ubicación del terremoto en Venezuela.

Este bonita zona de Venezuela vuelve a ser escenario de una catástrofe natural tras el deslizamiento de tierras que dejó miles de muertos en 1999. La mandataria interina declaró el cierre temporal del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar debido a "graves daños" en su infraestructura, sacudida por los sismos, y de la que se desprendieron partes de paredes y techos, según las imágenes mostradas por el canal estatal VTV.

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Fuente: El Periódico

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