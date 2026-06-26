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CHINA

Se estrella una avioneta contra el edificio más alto de Pekín

El suceso ocurrió este viernes en la capital china, impactando contra el rascacielos más alto de la ciudad sin que se conozcan las causas

El China Zun, al fondo de la imagen.

El China Zun, al fondo de la imagen. / Archivo

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EFE

Pekín

Una avioneta se estrelló este viernes en Pekín contra el China Zun, el edificio más alto de la capital china, confirmaron testigos a EFE, sin que por el momento se conozcan las causas del suceso.

Fuente: El Periódico

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