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Encuentro en el Vaticano

El Papa pide "no automatizar la aniquilación" y resolver los conflictos como humanos, "no bestias"

"El progreso técnico debe servir a la humanidad, no automatizar su aniquilación", ha argumentado León XIV, al cargar de nuevo contra el uso de los avances tecnológicos para las guerras

Archivo - Fotografía de archivo de varias personas en una calle de Omdurmán, en Sudán, en medio de la guerra entre el Ejército y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF)

Archivo - Fotografía de archivo de varias personas en una calle de Omdurmán, en Sudán, en medio de la guerra entre el Ejército y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) / Mudathir Hameed/dpa - Archivo

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Irene Savio

Irene Savio

Roma

León XIV tenía previsto este viernes inaugurar la segunda reunión de su pontificado (y del año) convocada con todos los cardenales de la Iglesia católica. El encuentro ha coincidido con un momento en el que la situación bélica mundial sigue tan mal como hasta hace poco. En ese contexto, el pontífice ha vuelto a poner el foco en el uso de las nuevas tecnologías con fines militares.

La basílica de San Pedro, vestida con su especial escenografía de solemnidad para el convocado consistorio de cardenales, ha sido el escenario elegido por León XIV para pronunciar una homilía centrada en la paz y la dignidad humana. Las palabras del Papa han sido especialmente duras. 

"La guerra nunca es digna del hombre, y nunca es bendecida por Dios", ha dicho el pontífice peruano-estadounidense. "El Creador nos ha dotado de inteligencia y voluntad para resolver los conflictos como seres humanos, y no como bestias, aunque estén dotadas de armas hipertecnológicas", ha añadido.

Automatizar la aniquilación

En este marco, el Papa ha contrapuesto la inteligencia, entendida como un don al servicio del entendimiento entre los pueblos, al empleo de la tecnología para perfeccionar la capacidad destructiva de la guerra. "El progreso técnico debe servir a la humanidad, no automatizar su aniquilación", ha continuado. 

"La unidad de la familia humana precede a los individuales pueblos y Estados. No se trata solo de un dato biológico: es un principio ético", ha recordado ante el colegio cardenalicio. Cuando el hombre, creado "a imagen de Dios", es herido o asesinado por la violencia, ha advertido, "todos nos sentimos lacerados".

En ese contexto también ha definido cuál debe ser, a su juicio, el papel de la Iglesia. "Mientras anuncia el Evangelio, entre alegrías y persecuciones, la Iglesia nunca toma partido: es para todos, y a cada uno dirige la misma palabra de conversión y de salvación", ha afirmado.

La ética

Tras la misa, los cardenales han continuado los trabajos del consistorio en las dependencias del Vaticano. La agenda de la reunión ha comenzado precisamente con una reflexión sobre la situación internacional y sobre las "muchas formas de conflicto, opresión y fractura" que, según ha señalado el Papa, atraviesan el mundo actual.

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No es la primera vez que León XIV ha vinculado el desarrollo tecnológico con los dilemas éticos de la guerra. Desde el inicio de su pontificado ha advertido en varias ocasiones de que la inteligencia artificial y los nuevos sistemas de armamento plantean desafíos inéditos para la humanidad y ha defendido que la innovación nunca puede desligarse de la responsabilidad moral. Este viernes ha vuelto a insistir en esa idea al denunciar que el progreso técnico pierde su sentido cuando se pone al servicio de la destrucción en lugar de la vida.

Fuente: El Periódico

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