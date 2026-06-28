Ola de calor
Alemania pasa con 29,4 grados la noche más calurosa desde que hay registros
La localidad de Drewitz, en Sajonia Anhalt, registró el sábado el récord histórico del país al marcar 41,5ºC
Agencias
El municipio alemán de Kubschütz, situado en el este germano, registró en la noche del sábado a este domingo una temperatura de 29,4 grados, el mayor valor de la historia en Alemania durante las horas nocturnas, confirmó a EFE el Servicio Meteorológico Alemán (DWD). "Nunca antes tuvimos una mínima tan elevada durante la noche en Alemania", ha indicado un portavoz del DWD, donde señalaron que aún deben hacerse las pertinentes comprobaciones para hacer oficial esa temperatura de Kubschütz.
La víspera, el DWD registró un récord histórico de temperaturas, al medirse 41,5 grados en Drewitz, pedanía del municipio de Möckern, en el estado federado oriental de Sajonia Anhalt. Esa medición superó la registrada el viernes en Saarbrücken, donde, al llegar a 41,3 grados, se había batido el récord fijado el 25 de julio de 2019 en las poblaciones de Tönisvorst y Duisburgo, en el oeste alemán y donde los termómetros marcaron ese día 41,2 grados.
Alemania vive una ola de calor en la que, este domingo, "el calor extremo se concentrará en el este", aunque "en el resto del país también se registrarán temperaturas elevadas, en algunos casos extremas, debido, entre otras cosas, al escaso enfriamiento nocturno y a la elevada humedad del aire", según el DWD. "En casi todo el país seguirá habiendo una sensación térmica fuerte o extrema", indicó el servicio meteorológico germano en su previsión para este domingo. Además del calor, hay previsiones de fuertes tormentas en el norte durante la jornada y, en las últimas horas del día, en el oeste y el suroeste del país centroeuropeo.
- El presidente de RTVE pide perdón por subtitular a la madre de Fabián Ruiz: “Fue un gran error. El acento andaluz es riqueza”
- Alexis Morante, director de 'La más grande', serie sobre Rocío Jurado: 'No he tenido líneas rojas con Rocío Carrasco
- Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este sábado 27 de junio de 2026
- El SAS activa el cambio del mapa sanitario de Sevilla: más de 60.000 vecinos de la zona de Utrera dependerán del Virgen del Rocío
- Un pueblo de Sevilla monta una deslizadera acuática gigante de 100 metros para dar la bienvenida al verano
- El 10% de los aspirantes a las oposiciones de Secundaria de Andalucía no se examinaron: Educación Física fue la especialidad con más participación
- Fabián Ruiz atiza a TVE por subtitular a su madre en el documental de la selección: 'Si alguien no me entiende podéis poner subtítulos por mi acento andaluz
- Dos heridos, uno de ellos grave, en una pelea con arma blanca en Cerro-Amate