El Supremo de EEUU tumba la ofensiva de Trump contra el derecho a la ciudadanía por nacimiento

El Tribunal Supremo de Estados Unidos asestó este martes un duro revés a Donald Trump al anular su orden ejecutiva contra el derecho a la ciudadanía por nacimiento. Por seis votos contra tres, los jueces bloquearon el intento de la Casa Blanca de negar la nacionalidad automática a los hijos de inmigrantes indocumentados y de algunos extranjeros con visados temporales.

La decisión mantiene en pie un principio constitucional asentado desde hace más de un siglo: casi todos los nacidos en territorio estadounidense son ciudadanos del país. La orden, firmada por Trump el 20 de enero de 2025, el primer día de su regreso al poder, había sido frenada por varios tribunales federales antes de llegar al Supremo.

El pulso legal se concentraba en una frase de la Decimocuarta Enmienda, aprobada en 1868 para redefinir quién pertenecía plenamente a Estados Unidos tras el fin de la esclavitud. Su cláusula de ciudadanía establece que "todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción" son ciudadanas del país.

Esa interpretación quedó reforzada en 1898, cuando el Supremo reconoció la ciudadanía de Wong Kim Ark, nacido en San Francisco de padres chinos que no eran ciudadanos estadounidenses. Desde entonces, los hijos de inmigrantes nacidos en Estados Unidos han recibido la nacionalidad con independencia del estatus legal de sus padres.

Límite al poder presidencial

La Administración Trump defendía que el mundo actual exigía revisar ese criterio, con el argumento del 'turismo de parto' y la inmigración irregular. Durante la vista, el presidente del Supremo, John Roberts, resumió el choque constitucional con una frase tajante: "Es un mundo nuevo. Es la misma Constitución".

El fallo deja claro que un derecho constitucional de esa magnitud no puede ser recortado mediante una orden presidencial. También evita un escenario de fuerte inseguridad legal para miles de recién nacidos y sus familias, que habrían quedado pendientes de verificaciones sobre el estatus migratorio de sus padres.

El propio Trump había anticipado durante semanas la importancia del caso, llegando a personarse para la audiencia de este caso en el Alto Tribunal, algo que no había hecho antes ningún presidente. El presidente del Supremo, John G. Roberts Jr., argumentó entonces que por mucho que los tiempos cambien, los valores de la Constitución deben prevalecer: "Es un mundo nuevo. Es la misma Constitución", dijo entonces.

Entre sus aliados, Mike Johnson, republicano y presidente de la Cámara de Representantes, expresó este martes su decepción y defendió que la interpretación del tribunal planteará "serios desafíos de aquí en adelante".

Alivio migrante

La decisión fue recibida con alivio por organizaciones de derechos civiles y grupos latinos. Para los defensores el principio de ciudadanía por nacimiento, la orden de Donald Trump habría creado una categoría de niños nacidos en Estados Unidos sin acceso pleno a la nacionalidad, con riesgo de quedar en un limbo legal, incluso apátridas, si el país de origen de sus padres tampoco los reconocía. Deborah Fleischaker, exresponsable del Departamento de Seguridad Nacional y ahora vinculada a UnidosUS, una organización latina de defensa de derechos, lo resumió como "un enorme alivio".

La N.A.A.C.P., la histórica organización estadounidense de defensa de los derechos civiles de la población negra, celebró la decisión por su vínculo con la Enmienda 14 de la Constitución. Esa enmienda, aprobada tras la Guerra de Secesión, garantizó la ciudadanía plena a los antiguos esclavos y a sus descendientes. Derrick Johnson, presidente de la organización, afirmó que "el intento de Trump de atacar la Enmienda 14 ha recibido hoy un golpe importante" y calificó el fallo como "una poderosa afirmación de la Constitución y de la promesa de igualdad que representa".

El fallo también tiene impacto económico. Un informe presentado ante el tribunal por más de 140 académicos advertía además de que los inmigrantes y sus hijos ciudadanos ayudan a compensar el envejecimiento de la fuerza laboral, contribuyen al crecimiento del PIB y aportan más a las arcas públicas de lo que cuestan. Aplicar la orden habría creado una burocracia costosa y propensa a errores, con verificaciones de ciudadanía desde hospitales, condados y oficinas estatales.

Semana de decisiones

El Supremo también avaló este martes que los estados puedan vetar a atletas transgénero en equipos femeninos de colegios públicos y universidades. La decisión respalda una de las banderas culturales de la derecha estadounidense y da cobertura nacional a las restricciones impulsadas por la Administración de Donald Trump.

El lunes, el tribunal frenó el intento de Trump de apartar a Lisa Cook de la Reserva Federal mientras continúa el litigio. El efecto político es claro: refuerza la independencia del banco central frente al poder presidencial y limita la capacidad de la Casa Blanca para presionar una institución clave de la economía estadounidense.

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También el lunes, el Supremo dejó firme la indemnización de cinco millones de dólares a Jean Carroll por abusos sexuales y difamación, y protegió el recuento de votos por correo recibidos después de la jornada electoral si fueron enviados a tiempo. Ambas decisiones golpean dos frentes sensibles para Trump: sus causas personales y su ofensiva contra el voto postal.

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