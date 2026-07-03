Tareas de rescate
Suben a 29 los españoles fallecidos en los terremotos de Venezuela
El equipo 'Start' de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) ya ha desplegado su hospital de campaña
Redacción
El número de españoles muertos por el doble terremoto de Venezuela se ha elevado en las últimas horas a 29, según ha informado este viernes el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares. El dato supone que otros dos españoles han fallecido en los seísmos, porque las últimas cifras de víctimas españolas facilitadas el jueves por Exteriores, eran 27 muertos, 137 desaparecidos y 11 localizados bajo los escombros.
En un mensaje que ha publicado a través de su cuenta en X, José Manuel Albares actualiza el dato de víctimas mortales y traslada además sus condolencias y solidaridad a los familiares y amigos de los españoles fallecidos. Asimismo, señala que la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) ha desplegado el hospital de campaña que se envió este miércoles para ayudar "al pueblo hermano venezolano". "La AECID con Venezuela", ha escrito Albares ante el despliegue de esta nueva ayuda española, medio centenar de voluntarios que volaron el miércoles en un avión de la cooperación española para instalar el hospital de campaña.
En la misma red social la Agencia Española de Cooperación Internacional y para el Desarrollo informa del despliegue del equipo START y añade que el objetivo es "recibir pacientes en menos de 36 horas". Se trata del equipo START (Equipo Técnico de Ayuda y Respuesta en Emergencias, grupo médico listo para desplegarse en menos de 72 horas para auxiliar en catástrofes y crisis humanitarias), un hospital de campaña que se dedicará a apoyar la atención primaria de emergencia, la psicológica y procedimientos quirúrgicos o partos.
Desde que sucedió la catástrofe, Exteriores insiste en que todas las líneas de emergencia consular, que se pueden consultar en redes sociales del Ministerio y de la Embajada en Caracas, están abiertas y se pide a los españoles en Venezuela que las utilicen.
Fuente: El Periódico
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