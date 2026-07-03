Rodríguez defiende la respuesta del Estado venezolano frente al doble teremoto y refuerza relaciones con EEUU

La "presidenta encargada" Delcy Rodríguez reivindicó la respuesta del Gobierno venezolano tras el doble terremoto que provocó 2.595 muertos y 12.400 heridos, de acuerdo con cifras que se consideran provisorias. "Inmediatamente, se activó el Estado en su conjunto", dijo durante una rueda de prensa. "No hemos cerrado la etapa de búsqueda y rescate, seguimos en ese proceso. Allí hay una madre que llora, un padre que llora, un hermano, una hermana, un abuelo, una abuela, un tío que sufren por ese familiar. Y nosotros no vamos a descansar". Acompañada de su hermano y principal autoridad legislativa, Jorge Rodríguez, además del ministro del Interior, Diosdado Cabello, la mandataria interina destacó el papel de los militares, cuyo protagonismo había sido cuestionado por sectores de la sociedad civil. "La Fuerza Armada sí está con palas, sí está con carretillas. Las generalizaciones no son buenas". Delcy Rodríguez cumple este viernes los cinco meses de interinato establecidos durante su nombramiento por el Tribunal Supremo de Justicia. Se espera una extensión del plazo de permanencia al frente del Palacio de Miraflores.

Según la "presidenta encargada", a partir del momento en que se tuvo conocimiento del desastre fueron desplegados 4.000 funcionarios civiles y militares. Al día siguiente la cifra ascendió a 14.000 y actualmente supera los 19.000 efectivos, solo en el estado La Guaira, la zona cero de la tragedia por la cual se ha declarado una semana de duelo nacional.

El llamado "Rodrigato" ha sido objeto de cuestionamientos en las calles destruidas por la eficacia del accionar. La gobernante provisional justificó la militarización de La Guaira para facilitar el trabajo de los equipos de búsqueda y rescate que involucran a 147 países, 34 de América, 43 de Asia, 19 de África, 46 de Europa, 3 de Asia y Oceanía, a los que se sumaron 33 organismos internacionales y multilaterales. Un equipo especializado en la evaluación de infraestructura dañada ha llegado a su vez proveniente de Israel.

En medio de su primer balance público, Rodríguez recibió de manera indirecta el respaldo de Donald Trump. "Nuestra relación con Venezuela es excelente. Les está yendo mejor que nunca con el petróleo", dijo el presidente de Estados Unidos a la CNBC, sin detenerse a hablar sobre la situación presente. La "presidenta encargada" confirmó no obstante que mantiene conversaciones con el Departamento de Estado para "recuperar recursos" que permitan la reconstrucción de infraestructura destrozada. Mientras gobernaba Nicolás Maduro, el país no solo fue objeto de sanciones económicas que EEUU ha levantado por tres meses. En el Banco de Inglaterra se encuentran retenidas 31 toneladas de oro venezolano, equivalentes a unos cuatro mil millones de dólares. Cientos de millones de la petrolera estatal PDVSA han sido inmovilizados en Suiza. El Novo Banco de Portugal mantiene otros 1500 millones de dólares. A la vez, Rodríguez confirmó la existencia de conversaciones adicionales con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) "ya han ofrecido cooperación no reembolsable para atender el proceso de recuperación" junto con nuevas "líneas de créditos".

200 millones de dólares para viviendas

Rodríguez dijo que se ha creado un fondo inicial para la construcción de viviendas que incluye las donaciones de dinero y que tendrá "todos los mecanismos de auditoría". Los daños causados en viviendas y activos económicos, entre ellos vehículos y comercios es de 6.700 millones de dólares, de acuerdo con una estimación preliminar del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que se basó en una evaluación satelital. Otras estimaciones elevan a 9.000 millones de dólares las pérdidas totales.

El costo social es además enorme para las familias que perdieron seres queridos y viviendas. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) calculó a la par que unos 680.000 niños necesitan asistencia como consecuencia del seísmo. "Queremos llegar al menos a 232.000 de ellos. Estamos trabajando para conseguir los recursos", dijo la portavoz de comunicaciones de la oficina regional de América Latina, Sendai Zena. Unicef está tratando de movilizar 52 millones de dólares con ese propósito.

Machado defiende su derecho a retornar

Pese a los comentarios negativos surgidos al interior de la administración Trump, la líder opositora María Corina Machado aseguró por tercera vez en una semana, la más dramática de Venezuela, que retornará al país. Durante una entrevista con la presentadora venezolana Erika de La Vega, Machado no ofreció una fecha concreta pero confirmó que está en una etapa de "coordinación" para que eso suceda. Días atrás, la Premio Nobel aseguró que el Gobierno cerró el espacio aéreo para que no pueda aterrizar un vuelo procedente de Panamá.

Noticias relacionadas

Desde el secuestro de Maduro, el pasado 3 de enero, Washington osciló entre el reconocimiento a la figura de Machado por su papel para erosionar el poder derribado y a la vez la admisión de que no podía encabezar un proceso de transición institucional en Venezuela. En los hechos, el Departamento de Estado ha privilegiado otros nombres como Enrique Márquez, expreso político del madurismo, y Dinorah Figuera, quien todavía reivindica su condición de autoridad de la Asamblea Nacional surgida en 2015. El intento de Machado de hacer pie otra vez en Venezuela fue considerado "inconveniente" por EEUU. Sin embargo, la dirigente de derecha cree que están dadas las condiciones políticas para acelerar los tiempos de los cambios. "Si en algún momento tenemos la evidencia de que la sociedad venezolana quiere avanzar de forma pacífica, ordenada y cívica es esta semana. Ha sido la prueba más dura que hemos tenido en la historia de Venezuela. Y fíjate lo que ha ocurrido". La prueba de ello, añadió Machado, es que "hubiera podido haber optado por la anarquía o por el enfrentamiento, y se optó por una forma constructiva de organización, de solidaridad". La angustia que viven los venezolanos "debe ser canalizada, debe ser encausada, tiene que ser liderada de manera muy clara, de manera muy franca".

Suscríbete para seguir leyendo