Sami Naïr, politólogo: "Para la geopolítica mundial y para EEUU, Irán es una catástrofe histórica, mucho más que Vietnam"

El sociólogo y politólogo Sami Naïr atesora una doble experiencia: la académica y la participación en el entramado político francés y europeo. Autor de una larga lista de títulos que cubren campos tan diversos como los flujos migratorios, las grandes crisis internacionales y la Unión Europea, analiza el presente con su afilado sentido crítico.

Si el desenlace de la guerra en Irán es a través de un acuerdo, ¿se reducirá la sensación de desorden mundial?

De momento, lo pactado por Estados Unidos e Irán demuestra que el método de Donald Trump no puede funcionar y que los estadounidenses y los israelíes han ganado una batalla bombardeando, porque tienen el dominio del cielo, pero está claro que han perdido la guerra. Esto es muy significativo para el resto del mundo. Para la geopolítica mundial y para los intereses de Estados Unidos, Irán es una catástrofe histórica, mucho más que Vietnam.

¿Por qué es peor que Vietnam?

Porque en Vietnam había frente a Estados Unidos un Ejército y una batalla en tierra, mientras que ahora tenemos una guerra basada en la teoría de cero muertes para el agresor, y la han perdido.

¿Se agrava entonces la sensación de desorden?

Se agrava, pero al mismo tiempo hay un elemento de recomposición importante. Estados Unidos ha aceptado las condiciones acordadas con Irán por Obama en 2015, y eso es una derrota. Pero hay que ver si esta es una decisión táctica, a la espera de las elecciones de mitad de mandato, o estratégica. Creo que es estratégica porque Trump tiene en contra una parte muy importante del 'establishment' militar de Estados Unidos y de la OTAN. Por eso pienso que podemos estar asistiendo a una pequeña recomposición de las relaciones internacionales.

¿Cree que por primera vez en muchos años Estados Unidos puede replantear sus relaciones con Israel?

No creo que estemos ante un replanteamiento en este sentido porque Israel es fundamental para Estados Unidos. Es su guardaespaldas y, al mismo tiempo, su perro de caza en Oriente Próximo. Ahora bien, a nivel histórico y táctico, la situación cambió antes con el genocidio de Gaza. Porque ha habido un cambio muy importante en la opinión pública de Estados Unidos y, lo que es más importante, en la opinión pública judía, que condena la política de la extrema derecha de Netanyahu. El cambio no es únicamente en la tradición liberal demócrata, que reclama una revisión crítica de la relación con Israel.

¿Alcanza al Partido Republicano?

Hay una facción republicana muy importante que pide este cambio. Es fundamental porque eso nunca antes había sucedido. Son republicanos que apoyan a Trump, pero que recuerdan que se comprometió a no hacer la guerra.

Al final, ¿la gran beneficiada es China?

Todo depende de cómo interpretemos la situación. A nivel estratégico, político, incluso económico y cultural, China ha aprovechado la situación para mostrar una cara diferente, sin lecturas en contra de Trump, porque tiene una visión global de la geopolítica mundial como la tenía Estados Unidos. Trump la ha destrozado.

Entiendo que en todas partes.

Ha atacado a los europeos, ha atacado en muchos frentes al mismo tiempo, y lo ha hecho de manera absolutamente original. Nunca en la historia de las relaciones de Estados Unidos con el resto del mundo un jefe de Estado ha dicho quiero conquistar tal lugar, Groenlandia nos pertenece, vamos a colonizar... Lo que pretenden los chinos es tener un sistema de equilibrios en aquello que más les interesa, la guerra comercial, que han ganado.

¿Hay que añadir a Rusia?

Sí, Rusia también ha ganado. Putin ha observado la intervención de Estados Unidos en Irán y ha entendido que sirve como justificación implícita de su intervención en Ucrania. Dicen: nosotros no somos los únicos que intervenimos cuando nuestros intereses están en juego.

Europa tiene una capacidad de influencia mínima en todo esto.

Hay dos aspectos a considerar. Europa carece de voluntad para tener una política internacional común. La política de la Comisión es absolutamente confusa; la política de Ursula von der Leyen es una política pro-Trump. Al mismo tiempo, sabe que hay grandes diferencias entre la postura de Alemania, de Francia y de España. En este apartado, España es un país líder en la Unión Europea: si hoy se pregunta a los expertos mundiales, coinciden en que España es el único país que ha ofrecido lo que podría ser una estrategia internacional de la Unión Europea.

Da la impresión de que el ascenso de la extrema derecha debilita aún más a la Unión Europea en todos los ámbitos.

Es un asunto muy complejo. Lo primero que hay que analizar es el porqué del auge de la extrema derecha. Creo que el éxito del nacional-populismo reaccionario, racista, xenófobo es consecuencia del fracaso de las medidas de integración social y política a escala europea durante los últimos 30 años.

¿La crisis de 2008-2009 es el punto de inflexión definitivo?

A partir de ahí hemos entrado en una nueva época. Esa crisis ha dado un golpe tremendo a la globalización liberal. Hasta entonces, Europa fue un vector extraordinariamente potente de la extensión de la globalización, cuya función esencial fue la destrucción de los estados sociales para reemplazarlos por estados neoliberales basados en la dominación de los mercados sobre los gobiernos y las identidades nacionales.

Decae así la influencia de Europa.

Ese auge del nacional-populismo no solo favorece a Trump, sino que debilita la idea misma de construcción europea. Probablemente, ahora hemos llegado al final de la globalización liberal y nadie es capaz de decir qué quiere Europa, qué es Europa. Estados Unidos piensa lo mismo: perdió la globalización frente a China y frente a Europa, de ahí el proteccionismo, que empezó con Joe Biden. La Comisión defiende las grandes organizaciones comerciales y nada más, y aboga permanentemente por la privatización de las sociedades estatales y de los servicios públicos.

Ha dicho muchas veces que los fundadores pensaron otra cosa.

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