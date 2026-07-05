Estados Unidos
Al menos ocho heridos, entre ellos cuatro niños, por un tiroteo en Nueva York durante los festejos del 4 de julio
El suceso ha ocurrido en la calle West 31 de Coney Island, en la costa sur del distrito de Brooklyn, y muy cerca del parque de atracciones que caracteriza a la zona
EP
Al menos ocho personas han resultado heridas, entre ellas cuatro niños, por un tiroteo ocurrido esta pasada noche en Nueva York en un incidente todavía bajo investigación.
El tiroteo ha ocurrido en torno a las 22.30 del sábado en la calle West 31 de Coney Island, en la costa sur del distrito de Brooklyn, y muy cerca del parque de atracciones que caracteriza a la zona, abarrotado durante las celebraciones del Día de la Independencia, según ha informado la Policía de Nueva York en un comunicado.
Entre los heridos se encuentran un hombre de 37 años, un hombre de 33 años, una mujer de 25 años, una mujer de 21 años, un niño de 14 años, un niño de 12 años, un niño de siete años y un niño de seis años.
La mujer de 21 años se encuentra en estado crítico pero el resto de heridos han sido estabilizados. La Policía ha recuperado un arma de fuego en el lugar de los hechos, pero no ha realizado ningún arresto.
Fuente: El Periódico
- Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este sábado 4 de julio de 2026
- Muere Javier Santos, policía local de Sevilla conocido en el mundo cofrade y condecorado por un rescate en el Guadalquivir
- Retenciones de hasta 17 kilómetros en la A-49 y la AP-4 en la salida de Sevilla hacia las playas de Huelva y Cádiz
- Lotería Nacional: Resultado del Sorteo Extraordinario de Vacaciones de este sábado 4 de julio de 2026
- Andalucía aprobará su octava rebaja fiscal para 2027: fin a los impuestos ecológicos, bajada para rentas de hasta 60.000 euros y más ayudas por hijos o gafas
- La mejor alternativa 'low cost' a la playa está en este pueblo de Sevilla: una enorme piscina pública con merenderos y solárium por menos de 2 euros
- Declarados tres incendios forestales en Sevilla: las llamas alcanzan al zoológico Mundo Park de Guillena, a Villanueva del Río y Minas y a Morón de la Frontera
- Consulta aquí las notas de corte de todas las universidades de Andalucía: Granada lidera el ranking