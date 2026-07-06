La tercera ola de calor agrava el incendio en el sur de Francia, que ya ha quemado 4.600 hectáreas

En tan solo un mes, Francia afronta su tercera ola de calor acompañada de un preocupante incendio que ha obligado a evacuar a 10.000 personas en los Pirineos Orientales, después de que las llamas arrasaran 4.600 hectáreas este fin de semana. Este fuego, todavía sin controlar, ha provocado alteraciones en la llegada de la etapa del Tour de Francia al departamento, donde cerca de 700 bomberos continúan luchando contra las llamas.

"El incendio no está controlado. Ha arrasado 4.600 hectáreas hasta el momento... Nuestra prioridad hoy es, obviamente, reanudar esta intensa lucha para contener su propagación en el frente y en los flancos", ha declarado este lunes el prefecto Pierre Regnault de la Mothe ante la prensa.

El foco avanza sin control y ha dejado cinco heridos, entre ellos dos bomberos, y ha dañado 50 edificios "en distintos grados". Aún así, las autoridades se muestran optimistas tras una noche "beneficiosa" que ha dado una tregua, con menos viento y menos calor, ayudando en las tareas para sofocar las llamas. El fuego se propaga con rapidez debido a la extrema sequedad del ambiente, consecuencia de varias semanas de una ola de calor histórica durante la cual los termómetros han superado los 40 grados en el sur del país.

La sierra de Aspres es una zona "muy árida y de muy difícil acceso para los vehículos terrestres de los bomberos", por ello la Unión Europea (UE) ha enviado como refuerzo cuatro aviones cisterna.

La llegada del Tour de Francia sin público

Ante una "situación muy difícil", el prefecto de la región anunció el domingo a última hora que la tercera etapa del Tour de Francia, entre Granollers (España) y Les Angles (Pirineos Orientales), se celebrará este lunes "sin público", afectando en especial a la meta debido a la situación de emergencia.

"Mi prioridad hoy es ayudar a la población evacuada. Por lo tanto, he decidido que no se desplegará ni un solo bombero en el Tour de Francia", ha declarado este lunes.

"Una situación preocupante"

Las autoridades se muestran preocupadas ante lo pronto que han empezado los incendios y su magnitud avivada por las altas temperaturas que azotan al país. El año pasado, por estas fechas, la cifra de hectáreas quemadas no llegaba a las 5.000 y en estos momentos los incendios ya han arrasado 11.000 hectáreas en toda Francia. "Esto demuestra que nos enfrentamos a una situación extraordinaria", ha reconocido la portavoz del Gobierno, Maud Bregeon.

Según los bomberos, el 90% de los incendios forestales son provocados por el ser humano, pero su propagación se ve agravada por la creciente frecuencia de olas de calor y sequías debido al cambio climático.

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Esta situación ha llevado a que Méteo-France declare la región de Pirineos Orientales y otras 15 zonas en alerta naranja por las altas temperaturas, prohibiendo además el acceso a ciertas zonas forestales para evitar el riesgo de incendios.

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