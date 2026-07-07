Estados Unidos
Evacuados varios rascacielos de Nueva York por problemas estructurales en un edificio de 37 plantas en obras
"Es una situación muy grave porque las vigas de acero han empezado a doblarse y a deformarse por el peso", asegura el jefe de bomberos
EP
Las autoridades de Nueva York han evacuado este martes varios rascacielos en Manhattan tras el "problema estructural" detectado en un edificio de 37 plantas que se encuentra en obras de remodelación.
"Poco antes de las 8:00 horas, el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) recibió avisos sobre un problema estructural en una obra en curso situada en la calle 42 Este en Manhattan", ha informado el propio FDNY en un mensaje difundido en redes sociales en el que ha indicado que se alertaron de problemas en un edificio de 37 plantas, que actualmente se está reconvirtiendo de edificio de oficinas comerciales a un edificio residencial.
Las unidades desplegadas detectaron "problemas estructurales" en la planta 21, donde dos columnas estructurales "se habían deformado y se observaban múltiples grietas y suelos combados".
"Es una situación muy grave porque las vigas de acero han empezado a doblarse y a deformarse por el peso", ha declarado el jefe del Departamento, John Esposito, quien ha informado de que se procedió a evacuar el edificio afectado y los cercanos.
Por su lado, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, se ha desplazado hasta la zona, donde ha descrito como "extremadamente seria" la situación y recalcado que el edificio sigue "inestable".
"Desde que llegamos al lugar, hemos observado un movimiento adicional en una de las columnas comprometidas", ha indicado, tras señalar que los equipos de emergencia y los ingenieros estructurales trabajan "para desarrollar un plan que permita evaluar y asegurar el piso afectado". "Si se determina que el piso es seguro, los ingenieros entrarán y comenzarán a apuntalar el edificio", ha informado.
Fuente: El Periódico
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