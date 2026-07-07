El nieto de Raúl Castro se ofrece para negociar cara a cara con Trump para sacar a Cuba de la ruina

"Si me designan, puedo negociar con cualquiera seleccionado por el Gobierno de Estados Unidos. Dada la oportunidad, claro que con (Donald) Trump". Raúl Guillermo Rodríguez Castro, el nieto de Raúl Castro, se presentó ante el USA Today como el mejor interlocutor con Washington y el garante del "paquetazo", como llaman en La Habana a las 176 reformas de la economía cubana que abren las puertas al capital extranjero y ponen fin a décadas de una economía centralizada. "El Cangrejo", como se lo conoce, venía desempeñando de manera furtiva la condición de negociador con allegados del secretario de Estado, Marco Rubio. No tiene cargos públicos, pero sí el apellido determinante, y es desde ese lugar que se ha permitido incluso expresar la disposición a liberar a "personas consideradas presos políticos". Toda una osadía en una isla donde, de acuerdo con Prisoners Defenders, existen más de 1.200 presos bajo esas circunstancias.

Las prerrogativas del nieto dejan atónitos a muchos cubanos que, por estas horas, comentan en las redes sociales la entrevista. "La verdad no es absoluta", aseguró a Usa Today "El Cangrejo", y en esa sentencia parece insinuarse más de lo que se dice. ¿El coronel del Ministerio del Interior habla en nombre del abuelo? Su linaje es más amplio. Se trata del hijo del fallecido general Luis Alberto Rodríguez López-Calleja. Hasta su muerte, años atrás, dirigía GAESA, el conglomerado empresarial controlado por las Fuerzas Armadas cubanas que ha sido objeto de una batería de sanciones del Gobierno norteamericano.

Su condición de oficial no lo inhibe de la preferencia por las vestimentas informales. En lugar del verde oliva de los uniformes, un color que ha simbolizado al castrismo, al punto de que de esa manera se llamó la publicación de los militares, él, Rodríguez Castro, se presentó a la entrevista con "unos jeans ajustados azul claro, una camiseta negra entallada de Hugo Boss y tenis Hermès", además de un Rolex, como solía utilizar su tío abuelo Fidel. "La mayoría de los días se despierta alrededor de las cinco de la mañana. Durante varias horas revisa informes clasificados de los ministerios del Interior, Relaciones Exteriores y las Fuerzas Armadas de Cuba. Guarda esos documentos en un portafolio de cuero Salvatore Ferragamo y más tarde los comenta con su abuelo, a veces durante el almuerzo", lo describe el Usa Today. Es consciente de su condición de privilegiado. "Me duele mucho que las personas no puedan vivir como yo".

Llama "el ministro" al nonagenario general que se ha convertido en blanco judicial de EEUU. Dice que no se considera un político. "Nunca me ha interesado la política". Sin embargo, las circunstancias lo obligan a dar un paso en esa dirección. "Si en algún momento la Revolución me lo pide, lo haría". El protagonismo es creciente. Semanas atrás, el jefe de la seguridad personal de su abuelo concedió una primera entrevista al diario The National, con sede en Emiratos Árabes, donde dijo que Cuba no representa ninguna amenaza para Estados Unidos. Pidió además una relación de respeto entre ambos países.

Influencia

"Es el (Pete) Hegseth de Cuba”, dijo al Usa Today una persona familiarizada con su físico y su imagen pública, en alusión al cuidado corporal del secretario de Guerra de EEUU. "El Cangrejo" dijo a la publicación que ha utilizado "su influencia para sacar adelante esas reformas" que han provocado un terremoto al seno del Partido Comunista (PCC). Algunos medios independientes hablan de una "contrarreforma" de los sectores más duros. Rodríguez Castro, quien llama "cariñosamente" Miguelito a Miguel Díaz-Canel, un diminutivo sorprendente, tratándose del presidente. Reivindica con vehemencia las 176 medidas que aprobó la Asamblea Nacional a mano alzada, guardándose para los pasillos los resquemores. "La concesión más significativa contempla compensar a cubanos y estadounidenses cuyos bienes fueron confiscados durante la Revolución".

Su prosapia familiar le permitió ser testigo de primera mano del complejo restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y EEUU en 2014. "Esa experiencia lo convierte en una persona especialmente preparada para el momento actual", señalae el Usa Today. Y así se lo debe haber transmitido al director de la CIA, John Ratcliffe, cuando visitó la isla en mayo.

Si bien Cuba trató de poner en marcha cambios en su economía en 2011, cuando Rául Castro tomó formalmente el mando del país, los avances en esa dirección fueron tímidos. El nuevo impulso no solo es el reconocimiento de un modelo agotado hace décadas. Intenta responder a una situación de ahogo que se ha agudizado a partir de la intervención de EEUU en Venezuela. A fines de enero de este año se cortó el envío de petróleo. Pero Trump quiso ser más drástico en su afán de "conquistar" la isla y ha impedido en los hechos que otros países vendan combustible a una Cuba que vive en la oscuridad casi todas sus noches y en medio de una crisis social de proporciones.

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Frente a la apuesta de Washington a un estallido se ha presentado al nuevo programa económico como tabla de salvación. EEUU no cesa en su exigencia de cambios políticos. "Realmente no creo que este sistema sea capaz de reformarse, a menos que nuevas personas asuman el poder o prevalezca una nueva forma de pensar", dijo Rubio semanas atrás. "El Cangrejo" intenta al menos mostrarse como una de esas "nuevas personas", aunque no tiene la bendición pública de la administración Trump.

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