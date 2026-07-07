Trump recupera las amenazas a Groenlandia a su llegada a Ankara: "Debería ser nuestra, no de Dinamarca. Esto es lo que ha dañado mi relación con la OTAN"

La tranquilidad ha durado poco. El presidente de EEUU, Donald Trump, solo ha necesitado unos minutos tras su llegada a Turquía para incendiar una cumbre de la OTAN que ya se preveía tensa. Justo después de una reunión bilateral con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, el multimillonario ha vuelto a uno de sus temas recurrentes: su deseo de anexionarse Groenlandia.

"Debería ser nuestra, no de Dinamarca. Y esto es lo que ha dañado mi relación con la OTAN, porque Groenlandia no le sirve de nada a Dinamarca. Dinamarca no gasta nada de dinero en ayudar a los groenlandeses, pero ese territorio es muy importante para Estados Unidos. Esta rodeado de barcos chinos y rusos, y eso no lo podemos permitir. ¿Se lo pueden creer? No aceptan nuestra petición... y eso con todo el dinero que nos gastamos en ayudarles para hacer frente a Rusia. No tenemos que gastar dinero. Podemos retirar todos nuestros soldados de Europa", ha manifestadoTrump en una rueda de prensa conjunta con Erdogan.

En esta declaración a la prensa, Trump ha repetido varios de sus temas habituales: la "insolidaridad" europea con su gasto militar, la "cobardía" de los aliados europeos por negarse a ayudar a reabrir el estrecho de Ormuz, "del que Italia consigue gran parte de su petróleo, pero a nosotros nos da igual, porque tenemos las reservas más grandes del mundo", e incluso su buena sintonía personal con Erdogan.

"Si no fuese por él no hubiese venido. No hubiera asistido a esta cumbre si hubiese sido organizada en otro país", ha declarado Trump. Este martes se espera la llegada de todos los jefes de Estado y de gobierno de la OTAN, que asistirán a una cena oficial en el palacio presidencial turco, en Ankara. La cumbre de la Alianza Atlántica empezará este miércoles por la mañana.

Final del conflicto

En la conversación con Erdogan, los dos presidentes también han hablado de la guerra entre Ucrania y Rusia, y los contactos telefónicas que Trump ha tenido tanto con el presidente ruso, Vladímir Putin, como con el ucraniano, Volodímir Zelenski, en los últimos días. Zelenski, de hecho, está también en Ankara para la cumbre de la OTAN.

"Tuvimos muy buenas charlas, con ambos. Parece de verdad que los dos quieren llegar a un acuerdo. Conseguiremos que la guerra termine pronto, y lo haremos con la ayuda de Turquía", ha declarado Trump.

Erdogan, en el pasado, ha realizado de mediador entre Kiev y Moscú, y hace justo un año Rusia y Ucrania celebraron sus últimas negociaciones directas en Estambul. Esas charlas, sin embargo, sirvieron para demostrar la enorme distancia que aún existe entre ambos países para llegar a un acuerdo que termine con la guerra en el país eslavo. "Se está cobrando entre 25.000 y 30.000 vidas al mes. Esto es inaceptable", ha dicho Trump este martes.

Se espera que el estadounidense se reúna con Zelenski este miércoles, una vez haya terminado el acto central de la cumbre. Entonces, Trump también tiene previsto verse con el presidente interino sirio, Ahmed al Sharaa, que estará presente en los márgenes de las reuniones de la Alianza Atlántica.

"Para nosotros es muy importante estar todos juntos, en un mismo lugar. Quiero expresar lo importante que es para nosotros la visita de mi amigo Trump", ha dicho Erdogan, que ha asegurado que Turquía espera "una decisión tras la cumbre respecto a la venta de cazas F-35 a Ankara".

Erdogan lleva años pidiendo la venta de estos aviones de última generación, pero el Congreso estadounidense tiene bloqueado este acuerdo al haber puesto a Turquía bajo las sanciones CAATSA por haber comprado el sistema antiaéreo de defensa S-400.

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Trump, en un primer momento, ha asegurado que hablarían de los F-35, y que "seguramente pueda salir algo positivo de la reunión". Más tarde, ante la pregunta de un periodista turco, se ha lanzado al ruedo: "Eliminaremos estas sanciones. Turquía es un gran aliado, y nuestra relación está en su mejor momento. No queremos sancionar a nuestros amigos", ha dicho Trump. A su lado, un Erdogan sonriente y casi sorprendido a levantado el pulgar hacia arriba.

Fuente: El Periódico