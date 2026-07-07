Zelenski pide a la OTAN más apoyo para reforzar su defensa aérea

Ucrania necesita munición para los sistemas Patriot para hacer frente a la oleada de ataques rusos y eso es lo que el presidente de Ucrania, Volodomir Zelenski, ha pedido a los aliados este martes desde Ankara, donde se reúnen los líderes de la OTAN para una cumbre en la que se espera que la organización anuncie más apoyo militar al país.

"Lo importante hoy es encontrar la manera de conseguir lo más rápido posible la mayor cantidad posible de misiles para los sistemas Patriot", ha dicho el presidente en una declaración con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Zelenski ha reconocido los avances de su ejército en el campo de batalla, pero ha insistido en la importancia de los sistemas de defensa aérea para defender a sus soldados y a la población.

"Cuando hablamos de defensa, cuando hablamos de defensa aérea, la necesitamos para los civiles, pero también para nuestro ejército. Las necesitamos para defenderlos", ha dicho Zelenski. El presidente ha asegurado que "notan" la debilidad de Rusia, pero no es suficiente. "Necesitamos más presión, más defensa antimisiles y más sanciones contra Rusia", ha insistido.

Los misiles Patriots son misiles de defensa tierra-aire. El presidente también ha pedido interceptores PAC-3 que destruyen misiles balísticos. Buena parte de esta munición se fabrica en Estados Unidos. En gran medida, Ucrania tiene acceso a ellas gracias a la financiación de los europeos a través del programa PURL de compra a Estados Unidos. Zelenski quiere convencer al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que transfiera las licencias para que puedan fabricarse en Europa.

La fortaleza en el campo de batalla

Rutte ha destacado la posición de fuerza de Ucrania en el campo de batalla y apuntado a las pérdidas rusas. "Lo que hemos visto en los últimos meses es que lo estáis haciendo genial. Habéis logrado atacar la infraestructura energética rusa, la infraestructura de defensa en lo profundo de Rusia", ha dicho el secretario general, destacando además el éxito del ejército ucraniano también en primera línea.

Pero como Zelenski, Rutte coincide en la importancia de reforzar el sistema de defensa aérea. "Creo que hay un gran problema en el que tenemos que trabajar, que es la defensa aérea, defensa aérea, defensa aérea", ha repetido el secretario general. "Tenemos que asegurarnos de que vuestras ciudades, vuestra infraestructura vital estén protegidas”, ha añadido el holandés.

Ucrania, garante de la seguridad

Zelenski participará en la cumbre además de tener reuniones bilaterales con varios líderes. Uno de los principales objetivos de la reunión en Ankara es enviar un mensaje de apoyo sin fisuras a Ucrania. De hecho, se prevé que los aliados se comprometan a garantizar apoyo militar al país por valor de alrededor de 70.000 millones de euros este mismo año, y una cifra similar el que viene.

Otro mensaje de los aliados será de reconocimiento al papel de Ucrania por su contribución a la seguridad del continente. Durante una intervención en el Foro de la Industria de la Defensa, que se celebra en paralelo a la cumbre, Zelenski ha defendido el papel de su país y ha reclamado un sitio para Ucrania en la OTAN.

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"¿Creen de verdad que sería correcto vivir fuera de la OTAN, siendo un país y un pueblo con este nivel de capacidad defensiva?”, ha preguntado el presidente a la audiencia. Zelenski ha insistido en que "la presencia de Ucrania en la OTAN aportaría una capacidad defensiva extraordinaria", a pesar de la presencia rusa.

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