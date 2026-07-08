Dinamarca reafirma que Groenlandia "no está en venta" tras las nuevas amenazas de Trump

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha reiterado este miércoles, en la entrada de la cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía, que "Groenlandia no está en venta, y que Dinamarca está dispuesta a defender "cada pulgada de su territorio".

Estas declaraciones llegan apenas un día después de que este martes el presidente estadounidense, Donald Trump, asegurase que el hecho de que Dinamarca rechace entregarle Groenlandia a Washington es "lo que ha dañado mi relación con la OTAN, porque Groenlandia no le sirve de nada a Dinamarca". Trump hizo estos comentarios en una declaración a la prensa justo tras su llegada a Ankara, acompañado del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

"Este martes escuché al presidente de Estados Unidos, y creo que la postura de EEUU es desafortunadamente muy clara en este tema. Nuestra postura es tan clara como lo ha sido siempre. Groenlandia, por supuesto, no está en venta. Esperamos que todos, incluidos todos los aliados, respeten el derecho del pueblo groenlandés a la autodeterminación, ya que somos un Estado soberano, y necesitamos que todos respeten nuestra integridad territorial y nuestra soberanía", ha dicho este miércoles Frederiksen, con una visible cara amarga.

Trump, en los últimos meses, ha hecho muchos reproches a los aliados de la alianza Atlántica, desde su "insolidaridad" a la hora de aumentar su gasto en defensa hasta su "cobardía" a la hora de ayudar a EEUU en sus ataques contra Irán. La cuestión de Groenlandia había sido aparcada durante varios meses. Pero el imprevisible presidente estadounidense la ha recuperado justo al inicio de una cumbre de jefes de Estado y de gobierno de la OTAN que ya se precedía tensa.

"Dinamarca no gasta nada de dinero en ayudar a los groenlandeses, pero ese territorio es muy importante para Estados Unidos. Está rodeado de barcos chinos y rusos, y eso no lo podemos permitir. ¿Se lo pueden creer? No aceptan nuestra petición... y eso con todo el dinero que nos gastamos en ayudarles para hacer frente a Rusia. No tenemos que gastar dinero. Podemos retirar todos nuestros soldados de Europa", declaró Trump este martes.

Aumento del gasto

A pesar de que las palabras de Trump sobre Groenlandia han copado los titulares, las reuniones en Ankara de este lunes versarán sobre todo en el aumento de gasto en defensa de los aliados europeos y de Canadá. En la cumbre del año pasado, todos los países miembros de la OTAN se comprometieron a aumentar su dispendio militar al 5% del PIB de cada país en 2035.

El gasto ha aumentado, y en sus declaraciones a la prensa el secretario general de la alianza Atlántica, Mark Rutte, ha estado constantemente alabando los nuevos proyectos e inversiones en defensa de la OTAN. Pero esto parece no serle suficiente a Trump, que aseguró este martes que "aún tiene que ver este aumento en el gasto". En los últimos días, previo a su viaje a Turquía, el multimillonario ha estado atacando en redes sociales a Alemania, Italia, el Reino Unido y Canadá por gastar mucho menos que Estados Unidos en defensa.

"El presidente Trump ha sido capaz de conseguir igualar el gasto en defensa entre EEUU y Europa. Está ya pasando, y esto es increíble. Esto está pasando no solo gracias a Trump, pero también gracias a la amenaza de Rusia. Pero seamos honesto: la presión de Trump a los aliados europeos y a Canadá ha ayudado mucho", ha declarado Rutte.

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