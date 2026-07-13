Un incendio devora el histórico bosque de Fontainebleau al sureste de París

Francia arde de norte a sur. Los incendios devoran miles de hectáreas de bosque, alimentados por las altas temperaturas, la sequía y, en algunos casos, la irresponsabilidad de algunos. Según informaron este lunes las autoridades, el fuego ya ha arrasado 32.000 hectáreas desde el inicio del verano, una superficie superior a la calcinada durante todo el verano de 2025.

“En el momento en el que hablo, se han quemado 32.000 hectáreas. Esto ya supera la superficie quemada durante toda la temporada de incendios de 2025, y solo estamos a 13 de julio”, informó el ministro del Interior, Laurent Núñez.

Mientras el ministro expresaba su preocupación por una situación cada vez más crítica, las llamas seguían avanzando en el emblemático bosque de Fontainebleau, al sureste de París. El incendio se declaró el domingo y, ya por la noche, una lluvia de cenizas puso en alerta a los vecinos de las zonas más próximas. Durante la madrugada, el fuego llegó a situarse a apenas un centenar de metros de las viviendas, obligando a evacuar a 900 vecinos. La intervención de decenas dotaciones de bomberos y dos aviones cisterna Dash permitió contener rápidamente el avance de las llamas, evitando la evacuación de todo el municipio de Vaudoué.

La situación, sin embargo, empeoró este lunes cuando un nuevo foco apareció y las llamas continuaron arrasando todo a su paso, alcanzando las 1.000 hectáreas, lo que representa el 5% del emblemático bosque. Más de 800 bomberos trabajan para controlar el incendio bajounas condiciones meteorológicas adversas, a pesar del descenso de las temperaturas esta nocheLas autoridades han advertido de que las labores de extinción podrían prolongarse durante varios días e incluso semanas.

El incendio amenaza un entorno de gran valor patrimonial y ambiental para Francia. A pocos kilómetros del castillo de Fontainebleau se extiende uno de los bosques más frecuentados del país con entre 15 y 18 millones de visitantes al año, casi el doble de los que recibe el Museo del Louvre. Además, el enclave cuenta con una excepcional biodiversidad con miles de especies de plantas, aves, mamíferos e insectos, que ahora corren un grave peligro. Según las autoridades, este incendio ya es uno de los mayores registrados en la mitad norte de Francia desde principios del siglo XXI.

Un incendio provocado

Sobre las causas del incendio, todo apunta a que se trata de un acto intencionado: “Se detectaron unos diez focos de incendio en un radio de 1.000 metros, lo que sugiere que podría tratarse de un incendio provocado”, explicó el ministro durante su visita a Noisy-sur-École (Seine-et Marne), cerca de la zona afectada.

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“Nueve de cada diez incendios son provocados por el ser humano”, recordó el Ministro del Interior. “Esta mañana hemos efectuado 44 detenciones, un tercio de las cuales corresponden a menores de edad. Un tercio de estas detenciones están relacionadas con incendios accidentales”.

Fuente: El Periódico