Francia convocará al embajador de Rusia "en los próximos días" por la campaña de sabotaje cibernética de Moscú en países europeos

París convocará al embajador de Rusia en Francia "en los próximos días" tras una "amplia campaña cibernética" con fines de sabotaje y espionaje llevada a cabo por Moscú en una decena de países europeos, entre ellos Francia, anunció este lunes el ministro francés de Asuntos Exteriores. Además de convocar al embajador, "también vamos a imponer sanciones contra nueve personas y cuatro entidades responsables de esta campaña cibernética, que fue orquestada por el FSB, el Servicio Federal de Seguridad de Rusia", declaró Jean-Noël Barrot en la cadena BFMTV/RMC.

Entre los objetivos de estas sanciones figura "un grupo que reivindicó acciones de desestabilización contra los Juegos Olímpicos de París de 2024", precisó posteriormente el ministerio en un comunicado. El Reino Unido y la Unión Europea también anunciaron este lunes sanciones contra los mismos objetivos. Gran Bretaña informó de sanciones contra 24 personas y entidades vinculadas a los servicios de inteligencia rusos, mientras que la UE anunció medidas contra 13 entidades e individuos, entre ellos oficiales de la inteligencia militar rusa (GRU).

El ministro precisó que las operaciones de ciberataque tenían como blanco ministerios, empresas y operadores, con el objetivo de "obtener información o sabotear el funcionamiento, por ejemplo, de infraestructuras ferroviarias, como ocurrió en Polonia". No obstante, subrayó que Francia ha "reforzado considerablemente sus defensas frente a estos ciberataques".

Unidad 61240

"En los últimos años, Rusia no ha dejado de intensificar sus actividades cibernéticas maliciosas, dirigidas especialmente contra Ucrania y sus aliados. Rusia refuerza sus propias capacidades cibernéticas ofensivas y, al mismo tiempo, se apoya, con fines de desestabilización, en un ecosistema diverso de actores no estatales, incluidos grupos autodenominados 'hacktivistas'", añadió el ministerio en su comunicado.

Francia denuncia específicamente el modus operandi de ataque conocido como 'Turla', que atribuye al FSB y "más concretamente a su unidad 61240, encargada de las operaciones dirigidas contra Francia", con base cerca de Krasnoye Selo, en las proximidades de San Petersburgo.

Según el ministerio, mediante 'Turla', "el FSB atacó, entre otros, cuentas de correo electrónico del Ministerio de las Fuerzas Armadas desde 2017, así como la red del Ministerio para Europa y de Asuntos Exteriores en la embajada de Francia en Moscú en 2018".

"En febrero de 2025, un instituto de investigación sobre tecnologías sensibles que trabaja para la industria francesa de defensa también fue objeto de ciberataques llevados a cabo por el 16.º Centro del FSB, lo que permitió la exfiltración de un volumen significativo de datos", añadió la misma fuente.

"En materia de lucha contra esta agresividad o estas agresiones híbridas procedentes de Rusia, disponemos de uno de los dispositivos más avanzados de Europa y del mundo", afirmó Barrot.

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Estos mecanismos, desarrollados por Viginum, el servicio oficial francés encargado de combatir las injerencias digitales extranjeras, y por la Agencia Nacional para la Seguridad de los Sistemas de Información (Anssi), "cuyas competencias son reconocidas a nivel mundial", permiten "combatir las campañas de desinformación que podrían perturbar, por ejemplo, los procesos electorales", explicó también Jean-Noël Barrot.

Fuente: El Periódico