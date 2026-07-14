Se desconocen las causas
Al menos seis muertos en el incendio de un edificio en el centro de Bruselas
El fuego, cuyas causas se desconocen, se inició en la segunda planta y se propagó por el hueco del ascensor, impidiendo el acceso a la estructura
EFE
La Fiscalía de Trabajo de Bélgica elevó a seis los fallecidos tras el incendio registrado a primera hora de este martes en un edificio en obras situado en el centro de Bruselas en el que trabajaban 250 personas en el momento del incidente.
Los cadáveres se encontraron en un ascensor que quedó bloqueado en el momento del incidente y los servicios de rescate revisarán un segundo ascensor en el que no descartan que haya más víctimas mortales.
"Hemos conseguido abrir el primer ascensor y allí hemos encontrado a las seis víctimas. Se han recuperado los cuerpos y se está llevando a cabo su identificación. Se va a llevar a las familias de las víctimas al lugar de los hechos", dijo Valentina Marocchi, representante de la Fiscalía, a la agencia de noticias Belga.
El rey Felipe de los belgas y el primer ministro del país, Bart de Wever, visitaron a primera hora de la tarde el lugar y conversaron con los servicios de emergencia que se encontraban actuando en el lugar.
El fuego, cuyas causas aún se desconocen, comenzó como un pequeño foco en la segunda planta del edificio.
A pesar de haber sido extinguido, las llamas lograron colarse por el hueco del ascensor, lo que afectó a esta estructura.
Dos personas con quemaduras han sido trasladadas al Hospital Militar de Neder-over-Heembeek, mientras que un bombero que sufrió hipertermia fue atendido en el lugar.
Fuente: El Periódico
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