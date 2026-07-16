Un impacto con aves podría haber provocado el accidente de helicóptero en Nueva York en el que murió una familia catalana

Hace poco más de un año, un accidente de helicóptero en el río Hudson de Nueva York que causó la muerte de cinco catalanes y el piloto reavivó las preocupaciones sobre la seguridad de los populares vuelos turísticos en la ciudad. Este jueves, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) ha detallado en un informe que la aeronave habría impactado con varias aves antes de precipitarse al río, acabando con la vida del ejecutivo de Siemens Agustín Escobar, de 49 años; su esposa también ejecutiva de la empresa, de 39; y sus tres hijos, de 4, 8 y 10 años. También falleció el piloto Seankese Johnson, veterano de la Marina de los Estados Unidos de 36 años.

La investigación identificó un total de 126 muestras de diferentes tipos de aves (principalmente barnacla carinegra, ganso canadiense y gaviota atlántica), 53 de ellas tomadas de las palas del rotor principal. Una de elllas sufrió un fuerte golpe y perdió unos 50 centímetros de su extremo, lo que habría provocado un desequilibrio extremo en el rotor. Y, según los estudios de trayectoria, el helicóptero acabó sufriendo una separación del sistema del rotor principal en pleno vuelo que duró 3,65 segundos hasta que el fuselaje acabó cayendo sin posibilidad alguna de recuperación. La aeronave se estrelló 16 minutos después de despegar.

Helicóptero estrellado con españoles en Nueva York no tenía registros de video ni de audio / EFE

Aunque no haya una prueba visual de cómo impactaron esas aves o de una pieza que se desprendiera claramente antes de comenzar la ruptura principal, no existe ninguna contradicción con las pruebas biológicas encontradas en los restos, señala el informe. Y, según recoge el informe, hay varios testigos que sí vieron cómo se producían dichos impactos que podrían haber causado, presuntamente, el accidente.

La explicación más probable es que uno o varios impactos con aves dañaron gravemente el rotor y posiblemente la cola, desencadenando una serie de cargas estructurales que provocaron la desintegración. Además, según apunta la Administración Federal de Aviaciónestas, estas aeronaves son especialmente vulnerables a los choques con aves debido a que vuelan a baja altitud y, aunque son poco habituales, pueden tener consecuencias fatales.

El NTSB recuerda que no ha determinado aún la "causa probable" del accidente ni los "factores que contribuyeron" a este, y lo hará cuando cierre la investigación. Sin embargo, este nuevo informe podría dar varias pistas de cómo los impactos podrían haber desencadenado el trágico desenlace.

Aterrizaje de emergencia en 2013

La investigación tampoco ha encontrado indicios claros de un fallo previo del motor, falta de combustible, condiciones meteorológicas extremas, intoxicación del piloto ni una grieta antigua en la estructura. Sin embargo, sí que existían antecedentes de vibraciones y algunas deficiencias en los registros de mantenimiento, pero no se ha demostrado aún que estuvieran relacionadas con el accidente. De hecho, en 2013 un helicóptero de la misma empresa, New York Helicopter, realizó un aterrizaje de emergencia cuando transportaba a cuatro turistas suecos.

Noticias relacionadas

Otro documento publicado por el NTSB indica que desde 2009 hasta 2025, el organismo ha investigado 18 accidentes de helicóptero en los que la causa probable fue el impacto de un ave, de los cuales 3 fueron mortales y provocaron 14 fallecimientos.

Fuente: El Periódico