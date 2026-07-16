Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
B2 obligatorio en UniversidadEntrevista a OliVelá de TrianaNombramientos tras pacto PP-VoxOla de calor AndalucíaAviso de Roberto BraseroViceconsejeros Gobierno andaluzMercadillo nocturnoJesús Aguirre se despide
instagramlinkedin

Reino Unido

Toque de queda nocturno en redes sociales para los jóvenes británicos de 16 y 17 años

Los móviles de los menores tendrán activada por defecto una restricción horaria que deshabilitará sus funciones más adictivas y la reproducción automática de vídeos

Los jóvenes británicos de 16 y 17 años tendrán toques de queda nocturnos en redes sociales

Los jóvenes británicos de 16 y 17 años tendrán toques de queda nocturnos en redes sociales

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Londres

Los jóvenes de 16 y 17 años en el Reino Unido tendrán activado por defecto un toque de queda nocturno para redes sociales así como deshabilitadas sus funciones más adictivas, como la reproducción automática de vídeos, según un plan presentado este miércoles por el Gobierno británico.

La iniciativa, parte de una propuesta más amplia ya anunciada que incluirá la prohibición de acceder a redes a menores de 16 años, pretende ofrecer una mayor protección a los adolescentes en la transición hasta la mayoría de edad, indicó el Ministerio de Tecnología en un comunicado.

No obstante, los críticos han señalado que el plan puede tener un efecto menor del esperado, dado que la función de toque de queda, que se aplicará entre medianoche y las 6 de la mañana para plataformas como TikTok, YouTube o Instagram, podrá ser desactivada por el usuario.

El ministerio estudia además medidas para reforzar la protección de los menores en los servicios de inteligencia artificial, con posibles restricciones de acceso a ciertos chatbots considerados potencialmente nocivos, como algunos que ofrecen "consejos peligrosos, engañosos o no verificados sobre salud mental".

La ministra de Tecnología, Liz Kendall, dijo que estas propuestas "serán fundamentales para ayudar a los jóvenes a dormir lo necesario, concentrarse en el colegio o la universidad y pasar más tiempo de calidad con familiares y amigos".

Noticias relacionadas

El Gobierno prevé tramitar ante el Parlamento el primer paquete de regulaciones después del verano, con vistas a que las medidas, incluida la prohibición de acceso a redes a los menores de 16 años, entren en vigor a mediados de 2027.

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Roberto Brasero avisa de que esta provincia andaluza será la que más sufrirá el calor: 'Empieza el período más fuerte
  2. Jesús Aguirre se despide al mes como presidente del Parlamento andaluz: 'Pido perdón a sus señorías si alguna vez les he faltado
  3. Este pueblo de Sevilla se prepara para celebrar este mes su conocido Mercadillo Nocturno con artesanía, segunda mano y moda
  4. Los nombramientos de Susana Díaz y María Jesús Montero en el Senado o el nuevo vicepresidente del Parlamento: los partidos andaluces aprueban en julio los nombramientos tras el pacto PP-Vox
  5. El mercadillo de antigüedades de Sevilla que ofrece cada sábado artículos de segunda mano, coleccionismo y curiosidades: horarios y ubicación
  6. El Gobierno andaluz corrige 'errores' en competencias en menos de 48 horas: 'Donde dice... debe decir
  7. Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este miércoles 15 de julio de 2026
  8. El carril BUS-VAO entre el Aljarafe y la SE-30, un éxito en sus primeros meses: el tráfico se ha reducido 'casi un 20%' en hora punta

El exCEO de ADM acusado de agresión sexual declarará ante el juez de Violencia sobre la Mujer el próximo 21 de julio

El exCEO de ADM acusado de agresión sexual declarará ante el juez de Violencia sobre la Mujer el próximo 21 de julio

DIRECTO | Declaración institucional del ministro Félix Bolaños

Luis de la Fuente y Lionel Scaloni, los dos entrenadores con pasado sevillista que miran a la final del Mundial

Luis de la Fuente y Lionel Scaloni, los dos entrenadores con pasado sevillista que miran a la final del Mundial

El Sevilla prepara su segundo test de pretemporada en Polonia con las salidas de Akor Adams y Nianzou por resolver

El Sevilla prepara su segundo test de pretemporada en Polonia con las salidas de Akor Adams y Nianzou por resolver

El Sevilla FC presenta su tercera equipación para la temporada 2026/27 inspirada en los atardeceres de la ciudad

El Sevilla FC presenta su tercera equipación para la temporada 2026/27 inspirada en los atardeceres de la ciudad

Los veterinarios coinciden: el 77% de los españoles teme no saber cuidar a su mascota cuando envejezca

Los veterinarios coinciden: el 77% de los españoles teme no saber cuidar a su mascota cuando envejezca

Calabacín con jamón y queso en freidora de aire: el plato completo, sencillo y sabroso que querrás repetir

Pablo Martín, sevillano en Suiza: "El trabajo aquí te permite ahorrar con solvencia"

Pablo Martín, sevillano en Suiza: "El trabajo aquí te permite ahorrar con solvencia"
Tracking Pixel Contents