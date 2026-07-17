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REINO UNIDO

El Partido Laborista anuncia a Andy Burnham como su líder e inminente primer ministro de Reino Unido

El diputado promete unidad dentro del partido y descentralización del poder a nivel nacional

Andy Burnham llega al congreso laborista en Londres.

Andy Burnham llega al congreso laborista en Londres. / Europa Press

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EP

Madrid

Andy Burnham se ha convertido este viernes en el nuevo líder del Partido Laborista británico, en el último y definitivo paso antes de su nombramiento el lunes que viene como nuevo primer ministro de Reino Unido, en la exitosa culminación del órdago que lanzó contra su debilitado predecesor, Keir Starmer, quien terminó dimitiendo el pasado 22 de junio tras una sucesión de polémicas.

El diputado por Makerfield y exalcalde del Gran Mánchester, de 46 años de edad, ha comparecido a las primarias sin rival y ha recibido las nominaciones de 379 diputados laboristas más 23 nominaciones de los sindicatos y sociedades socialistas afiliadas durante el congreso extraordinario del partido este viernes, celebrado en la sede del Congreso de Sindicatos de Comercio.

Un evento celebrado en el centro de Londres que el propio Burnham ha culminado con un discurso en el que se ha presentado como una fuerza unificadora interna y, a nivel nacional, como el corrector de los "caminos equivocados" que tomó el país durante la década de los 80 bajo Margaret Thatcher: la privatización del poder económico y la centralización del poder político.

"Seré un líder para el Norte, el Sur, el Este y el Oeste, para Escocia, Gales y para Irlanda del Norte", ha declarado Burnham, en un momento "de hablar en nombre de todas las regiones del país y unir a la gente en una causa común".

La mision prioritaria de Burnham es la de zafarse de los restos de 'thatcherismo', años en los que "el país renunció al control de los servicios esenciales y dejó a la población expuesta a costes más elevados"; políticas que concentraron el poder "en manos de menos personas y en menos lugares".

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El siguiente paso será la dimisión formal del primer ministro Starmer, mientras se espera que su sucesor pueda tomar posesión del cargo el próximo lunes, 20 de julio.

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