Un terremoto de magnitud 7,4 sacude las costas de México y Guatemala y activa la alerta de tsunami

Un potente terremoto de magnitud 7,4 ha sacudido este viernes la costa del estado de Chiapas, en el sur de México, lo que ha provocado una alerta de tsunami y ha hecho temblar los edificios en los países vecinos de Guatemala y El Salvador. En una primera valoración, el secretario de la Marina mexicana, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, ha estimado que, por ahora, no hay constancia de "afectaciones graves" por el temblor, aunque ha recomendado a los residentes que extremen precauciones porque se espera una subida de las aguas costeras en torno a medio metro pero, por lo demás "no hay ningún problema".

El seísmo se produjo a las 8.48 hora local (16.48 hora penisular española) cerca de la ciudad mexicana de Puerto Madero, un importante puerto y enclave pesquero del Pacífico, situado a unos 13 kilómetros de la frontera con Guatemala. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el epicentro del temblor se ha situado a unos 10 kilómetros de profundidad, al suroeste de Ciudad Hidalgo, en Chiapas, y se ha percibido en otros estados como Oaxaca y Guerrero, todos ellos dentro de una región con elevada actividad sísmica.

Tras el temblor, el Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió una alerta de tsunami para la región. En el litoral de Chiapas y Oaxaca, estados del sur de México, se esperan variaciones del nivel del mar de hasta 105 centímetros sobre la marea.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Mapa de ubicación del terremoto en México.

El terremoto sacudió edificios en la ciudad de Guatemala y en El Salvador, según testigos citados por Reuters. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha informado de que en las próximas horas se emitirá un comunicado con información oficial sobre un movimiento telúrico por el que, según Coordinación Nacional de Protección Civil, no se ha activado el sistema de alerta sísmica ni en las calles ni en los móviles.

La Secretaría de Protección Civil de Chiapas explicó, en su cuenta de X, que se encuentra "activa" y en "constante monitoreo" sobre la situación en las distintas regiones del estado, sin ofrecer por el momento más detalles. Personal de emergencias de entidades municipales ya se encuentran desplegados en distintas zonas de Chiapas para realizar "recorridos de monitoreo para identificar posibles afectaciones", añadió la dependencia estatal.

Réplica de magnitud 6,8

Asimismo, las autoridades notificaron que se produjo otro seísmo de menor magnitud (6,8) en la zona que también se sintió en el estado colindante de Oaxaca, cuyo gobernador, Salomón Jara, aclaró que el temblor se percibió con "intensidad moderada". "De manera inmediata, las corporaciones de Protección Civil activaron los protocolos de revisión y monitoreo en las diferentes regiones para verificar posibles afectaciones y salvaguardar a la población. Hasta el momento, no se reportan afectaciones de consideración", publicó el mandatario estatal en sus redes sociales.

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Desde el Gobierno federal, el secretario de la Marina afirmó que "no hay ningún problema, no hay afectaciones graves en tema marítimo". "Solamente se espera se incrementen algunas playas hasta medio metro a nivel del agua por efecto del tsunami por el sismo, se invita a la población a que se aleje de las playas por pronto, pero no hay ningún problema", reclamó.

Fuente: El Periódico