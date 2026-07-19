EEUU lanza nuevos ataques contra Irán tras la agresión a una base estadounidense en Jordania que ha dejado dos muertos

Estados Unidos ha anunciado el inicio de una nueva ronda de bombardeos contra Irán por orden del presidente Donald Trump, en una operación que tiene como objetivo reducir las capacidades de Teherán para amenazar el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz y responder al ataque --atribuido al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI)-- contra militares estadounidenses en Jordania, episodio que se ha saldado con dos víctimas mortales.

El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha informado de que los ataques aéreos han comenzado a las 18.00 horas (hora local de la costa estadounidense) de este sábado y ha explicado que la ofensiva busca "degradar aún más la capacidad de Irán para amenazar el transporte comercial en el estrecho de Ormuz" y "castigar rápidamente a las fuerzas del CGRI que lanzaron ataques contra miembros del servicio estadounidense en Jordania anoche".

A penas unas horas más tarde, el mismo Mando ha dado la ofensiva de ataques contra Irán de esta noche --la octava consecutiva-- por concluida y ha asegurado que más de 50.000 uniformados estadounidenses continúan desplegados en la región "en estado de máxima vigilancia, concentrados, letales y listos para la acción".

"El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) completó otra ronda de ataques contra Irán el 18 de julio a las 23.30 (hora del este), bajo la dirección del Comandante en Jefe", ha actualizado el CENTCOM también a través de un mensaje compartido en redes sociales.

De acuerdo con esta segunda nota castrense, las fuerzas estadounidenses han atacado durante la noche del sábado instalaciones de vigilancia costera y defensa aérea, capacidades marítimas y depósitos de misiles y drones iraníes, "continuando así el debilitamiento de las capacidades militares de Irán".

"Los recursos militares estadounidenses también han atacado a las fuerzas de la Guardia Revolucionaria Islámica que lanzaron ataques contra militares estadounidenses en Jordania el 17 de julio", concluye el comunicado.

La nueva ofensiva se produce apenas un día después de que Washington completara una séptima noche consecutiva de ataques contra territorio iraní, centrados en objetivos militares, en el marco de una nueva escalada que ha intensificado el enfrentamiento directo entre ambos países.

Las últimas horas del conflicto también han estado marcadas por un aumento de los ataques contra infraestructuras civiles, mientras ambas partes mantienen el intercambio de bombardeos y continúan acusándose mutuamente de agravar la situación sobre el terreno.

El anuncio de Washington llega después de que dos militares estadounidenses murieran y un tercero continúe desaparecido a raíz del ataque iraní contra una base de Estados Unidos en Jordania, un incidente que la Administración estadounidense ha presentado como uno de los detonantes de esta nueva fase de la campaña militar contra Irán.

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Por su parte, las autoridades iraníes han denunciado este sábado que los ataques estadounidenses registrados durante las últimas senas han dejado al menos 50 muertos y más de 500 heridos, un balance cuya verificación independiente no ha sido posible por el momento.