Irán lanza nuevos ataques contra radares y defensas de EEUU en Bahréin y Kuwait y un centro de Amazon

La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ha anunciado este martes nuevos ataques contra activos militares de Estados Unidos en Bahréin y Kuwait, esta vez con una declarada intención de crear una "noche negra" para las tropas norteamericanas, con bombardeos dirigidos a sistemas de defensa y radares estadounidenses, además de un supuesto centro de Amazon en territorio bahreiní.

En una operación justificada bajo el propósito de "castigar al Ejército estadounidense asesino de niños por perturbar la seguridad del estrecho de Ormuz y violar partes" de Irán, la Guardia Revolucionaria ha anunciado ataques contra Bahréin y Kuwait, en los que ha buscado crear una "noche negra" para los radares y defensas de Estados Unidos en la región. "Con el fin de allanar el camino para futuras operaciones a gran escala y eliminar los obstáculos para alcanzar objetivos con precisión, un sistema de defensa y un radar estadounidenses en Al Muharraq, Bahréin, han sido completamente destruidos", ha asegurado el órgano militar en un comunicado recogido por la agencia iraní Tasnim, vinculada a la propia Guardia Revolucionaria.

En la misma operación, el cuerpo militar ha asegurado haber atacado "simultáneamente con misiles y drones" un sistema de defensa aérea Patriot en Al Rifa, "resultando destruido". Posteriormente, ha apuntado que un ataque posterior con "numerosos misiles de crucero" ha "destruido" la "infraestructura central de datos de la compañía estadounidense Amazon en Bahréin", según ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB, sin que las autoridades bahreiníes o la compañía se hayan pronunciado al respecto.

Neutralizar comunicaciones y satélites

Paralelamente, el órgano castrense ha asegurado haber eliminado haciendo uso de misiles y drones "un emplazamiento de radar de largo alcance, un centro de comunicaciones y sistemas de recepción satelital, así como un radar de defensa antimisiles" estacionados en Kuwait, sin especificar su ubicación exacta, como sí lo ha indicado en el caso de un hangar de drones MQ-9 cuya destrucción también ha reivindicado y que estaría en la base aérea Ali al Salem.

Poco después, "mientras la oscuridad persistía sobre los radares y sistemas de defensa estadounidenses", la Guardia Revolucionaria ha declarado que sus operativos "han atacado y destruido" en la base Ahmed al Jaber, en Kuwait, "un radar de alerta temprana, un sistema de radar de defensa antimisiles, un radar FPS117, un sistema de defensa Patriot y un sistema de comunicación satelital relacionado con la defensa aérea del Ejército estadounidense". "Con este barrido de radar, el enemigo debe prepararse para ataques más decisivos y devastadores con oleadas de drones y misiles", ha advertido el cuerpo.

Atacadas tres bases en Kuwait

Kuwait se ha llevado, de hecho, el grueso de los ataques iraníes durante la noche del lunes y la madrugada del martes, pues también el Ejército de Irán ha anunciado dos operaciones más, ambas dirigidas contra bases radicadas en el emirato. "Las fuerzas terrestres del Ejército atacaron con misiles tierra-tierra los sistemas de misiles HIMARS del ejército terrorista estadounidense estacionados en la base de Arifjan, Kuwait", han indicado las Fuerzas Armadas iraníes en un comunicado también recogido por Tasnim.

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Al hilo, unas horas más tarde, el Ejército ha reivindicado ataques con drones contra "los edificios administrativos y las antenas de navegación de la base de Arifjan, el helipuerto del campamento de Al Adiri y el cuartel general del ejército terrorista (estadounidense) en la base Ahmad al Jaber", todas ellas en Kuwait. "La seguridad regional se ha visto alterada debido a las atrocidades cometidas por las fuerzas terroristas estadounidenses, y que las fuerzas armadas de la República Islámica están intentando restablecer la seguridad y la tranquilidad en la región en la lucha contra Estados Unidos", ha manifestado el brazo militar, justificando así sus acciones.

Fuente: El Periódico