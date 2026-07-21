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Tragedia en Francia

Mueren dos bomberos en la extinción de un incendio cerca del aeropuerto de Burdeos

Según la prefectura y el aeropuerto, el incendio se originó cerca de la zona del aeropuerto de Burdeos, junto a un aparcamiento que da servicio a varios edificios comerciales.

Varios equipos de extinción de incendios en Merignac, cerca del aeropuerto de Burdeos (Francia).

Varios equipos de extinción de incendios en Merignac, cerca del aeropuerto de Burdeos (Francia). / ROMAIN PERROCHEAU / AFP

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Leticia Fuentes

Leticia Fuentes

París

La temporada de incendios asfixia a Francia y se cobra dos vidas más. Dos bomberos han fallecido este martes durante las tareas de extinción de un incendio cerca del aeropuerto de Mérignac, en Burdeos.

El incendio se originó en un bosque cercano al recinto del aeropuerto de Burdeos, muy cerca del aparcamiento de larga estancia P4 y de varios edificios comerciales, entre ellos concesionarios de automóviles y almacenes logísticos. Ante las altas temperaturas que azotan la zona desde hace días, las llamas rápidamente se propagaron acercándose a las inmediaciones aeroportuarias. 

“Acabo de enterarme por el prefecto de la Gironda de que dos bomberos fallecieron mientras combatían un incendio en un edificio en Mérignac, Gironda”, confirmó el ministro del Interior, Laurent Nuñez, durante su intervención en la Asamblea Nacional, sin dar más detalles.

El presidente Emmanuel Macron también dedicó unas palabras a las familias afectadas por la muerte de estos dos bomberos. “Dos bomberos perdieron la vida mientras respondían a un incendio en Mérignac. Ofrezco a sus familias, seres queridos y a todos los bomberos de Francia las condolencias, la gratitud y el apoyo de la Nación”, escribió Emmanuel Macron en su perfil de X.

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Los servicios de emergencias intentan sofocar con rapidez las llamas ante su cercanía al aeropuerto, apoyándose con dos aeronaves de seguridad civil. Francia combate su peor temporada de incendios con casi 40.000 hectáreas arrasadas en lo que llevamos de año, más de las que se quemaron en todo 2025.

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