Estados Unidos impondrá nuevos aranceles: "Esperamos novedades pronto"

El Gobierno de Donald Trump está preparando una nuevo ronda de aranceles para decenas de países, avanzó este martes el representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer.

"Esperamos que haya novedades pronto", aseguró Greer en una entrevista en la cadena CNBC tras ser preguntado por un artículo del Financial Times, según el cual podrían anunciarse nuevos gravámenes esta misma semana.

El representante comercial, sin embargo, no especificó en qué momento entrarían en vigor, ya que, según dijo, tiene "la responsabilidad" de informar al Congreso y a las partes implicadas.

Las declaraciones de Greer se producen a días de que caduquen los aranceles implementados el 24 de febrero por Trump en caso de que el Congreso no apruebe su prórroga.

El mandatario estadounidense impuso este impuesto general después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos anulara los que había ordenado en virtud de una ley de emergencia al considerar que había excedido sus poderes.

Salvo contadas excepciones, el Congreso tiene la competencia exclusiva en la política arancelaria.

En la entrevista, Greer apuntó también a los productos procedentes de 60 países a los que, según dijo, están investigando por trabajos forzosos.

De demostrarse, el Gobierno de Trump impondría este gravámen en virtud de sus leyes contra "las mercancías producidas mediante trabajo forzoso".

Además, Trump anunció este lunes un arancel del 50 % a la mayoría de los productos importados desde Canadá.

Estos nuevos gravámenes entrarán en vigor dentro de treinta días y excluyen, entre otros, la energía, la potasa, los minerales críticos y el pescado.

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Según explicó, estos impuestos se justifican por el humo que ha afectado la Costa Este de EEUU derivado de los incendios forestales en las provincias canadienses de Manitoba, Saskatchewan y Ontario.

Fuente: El Periódico