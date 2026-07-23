Guerra en el este de Europa
Ucrania bloquea todos sus puertos debido a los ataques rusos
Numerosos mercantes han sido atacados en las últimas semanas por drones y misiles rusos, provocando la muerte de algún tripulante
EFE
El Gobierno ucraniano informó este jueves del cese de la actividad en todos sus puertos debido a la campaña de bombardeos contra infraestructuras portuarias y barcos que está llevando a cabo Rusia. "La entrada de barcos se ha interrumpido", dijo el ministro de Agricultura de Ucrania, Tarás Bisotski, en declaraciones recogidas por la agencia Ukrinform.
El ministro explicó que la decisión de dejar de atracar en los puertos ucranianos ha sido tomada exclusivamente por los dueños de los barcos, después de que numerosos mercantes hayan sido atacados por drones y misiles rusos, provocando en algunos casos la muerte de los tripulantes.
Esta nueva campaña de ataques rusos a puertos ucranianos en el mar Negro empezó después de que las fuerzas ucranianas comenzaran a golpear a diario con drones a petroleros y cargueros que se dirigían y salían de puertos rusos o de la Ucrania ocupada.
El ministro de Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, ha denunciado en X la campaña rusa como una amenaza "a la seguridad alimentaria global". Ucrania ha pedido, además, una reunión al respecto del Consejo de Seguridad de la ONU para el 27 de julio. El desplome del tráfico con destino y origen en los puertos ucranianos y rusos ha provocado una caída de las exportaciones agrícolas de ambos países.
- El plan de José Luis Sanz para devolver el centro de Sevilla a los sevillanos: más de mil VPO para 3.500 nuevos vecinos
- El descenso de temperaturas en Andalucía será un espejismo: 'La tregua en el calor será corta' y volverán los 40 grados, según Rubén del Campo (Aemet)
- La Junta de Andalucía nombra una nueva interventora general tras la dimisión de Miguel Ángel Figueroa por su vinculación con el caso Leire Díez
- Córdoba CF - Sevilla FC: horario y dónde ver por televisión el Trofeo Puertas de Córdoba
- El hotel de Huelva en plena línea de playa con su propio parque acuático y spa: tiene minigolf, club infantil y hectáreas de pinares
- Huelva estrena una pasarela de madera de 1,7 kilómetros entre dos rincones paradisíacos: “Una de las mejores playas de España”
- José Solano, alcalde de Las Cabezas, sobre el tercer carril de la AP-4: 'Pasar de tres carriles a uno en la A-471 creará un gran embudo
- Mar Gómez, meteoróloga, avisa a los andaluces sobre la primera quincena de agosto: 'El calor será más persistente de lo normal