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Catástrofe

El fuego avanza sin control en Francia y se acerca a Burdeos

Las llamas ya han arrasado 110.000 hectáreas en todo el país, con tres grandes focos activos, obligando a desplegar militares y a solicitar refuerzos europeos.

Bomberos de la Gironda, en una actuación en Lege-Cap-Ferret, en el suroeste de Francia.

Bomberos de la Gironda, en una actuación en Lege-Cap-Ferret, en el suroeste de Francia. / Damien Rembert / EFE

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Leticia Fuentes

Leticia Fuentes

París

Francia mira con preocupación a la región de Gironde, donde el incendio que se inició el pasado miércoles ya ha arrasado 32.700 hectáreas, obligando a evacuar a un total de 167.000 personas, según informó el sábado el ministro del Interior, Laurent Núñez. 

El fuego “sigue propagándose en dirección norte-sur, avivado por un viento del suroeste”, pero ”el descenso de las temperaturas y el aumento de la humedad” están ayudando a reducir su potencia, según matizó la prefectura. La situación se volvió tensa el viernes a última hora cuando el alcalde de Burdeos activó la alerta de seguridad civil ante la posibilidad de que las llamas se acercasen a la famosa ciudad vitivinícola. Desde entonces, todos los servicios de emergencias de la región se encuentran trabajando día y noche para parar las llamas junto con el ejército francés, que fue activado el viernes tras la petición del ministro del Interior. 

La violencia de las llamas no solo han arrasado con miles de hectáreas de vegetación, también han dejado centenares de casas quemadas y 54 bomberos heridos, nueve de los cuales fueron evacuados, aunque “su estado de salud es estable”. 

Ante la gravedad de la situación y un incendio que está lejos de ser controlado, el primer ministro francés, Sebastien Lecornu, anunció una nueva reunión de crisis ministerial para este sábado por la tarde. Lecornu junto con el presidente Emmanuel Macron decidieron activar a 1.000 militares franceses, junto con 18 medios aéreos y el avión militar A400M, para apoyar a los bomberos que llevan desde el miércoles intentando sofocar un fuego que avanza con una rapidez nunca antes vista, “entre 800 y 1.000 hectáreas ardan por hora”, según los bomberos presentes en la zona.   

En las Landas, 30.000 evacuados

En una rueda de prensa, Laurent Núñez anunció que, si bien la noche transcurría con cierta calma en lo que respecta al incendio de Biscarrosse, en la región de las Landas, las llamas no estaban controladas. El fuego se había reavivado en una carretera departamental entre Biscarrosse y Parentis, activando de nuevo la alerta y evacuaron a 30.000 vecinos de la zona. 

En las Landas más de 500 bomberos se encuentran trabajando bajo unas condiciones extremas para acabar con un incendio que, según describen las autoridades sobre el terreno, es de una virulencia jamás vista.  

Actualmente hay 32 incendios activos en Francia, tres de ellos de una magnitud extremadamente preocupante, que ya han arrasado 110.000 hectáreas.

Von der Leyen: “Europa apoya a Francia”

En una publicación en X, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirma que “Europa apoya a Francia y España ante los devastadores incendios que las asolan”.

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Un apoyo que se traduce en el envío de “cinco aviones y dos helicópteros de la flota rescEU”, y otras cuatro aeronaves que llegarán próximamente a España. “Copernicus también proporciona mapas de emergencia para apoyar las operaciones en ambos países”, añade. 

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Fuente: El Periódico

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