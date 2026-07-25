Trump dice que "el show debe continuar" y bromea ante los corresponsales sobre una tercera presidencia

Donald Trump volvió a reunirse con la Asociación de corresponsales de la Casa Blanca. Lo hizo tres meses después de lo que The Washington Post llamó "un aparente intento de asesinato". Durante el postergado evento, el presidente de Estados Unidos reconoció la labor del Servicio Secreto por protegerlo aquella noche del 25 de abril pasado en el hotel Washington Hilton. El hombre acusado de disparar, Cole Allen, se ha declarado inocente del cargo de intento de magnicidio. "Al igual que mi presidencia, la segunda vez siempre es mejor, y la tercera será aún mejor… Solo estoy bromeando". Las "bromas" de Trump siempre encierran verdades para quienes lo escuchan con atención. La Constitución limita a dos mandatos el ejercicio de la presidencia. El magnate republicano recurre al chiste para dejar en el aire un deseo inconfesable y anticonstitucional.

"Como dije hace tres meses, el espectáculo debe continuar". Al entrar al salón lanzó su primera y alusiva ironía: "esta es la mayor reunión de personas con el síndrome de trastorno por Trump". El magnate republicano alternó luego momentos de cordialidad con sus repetidos ataques contra medios que, dijo, propagan "noticias falsas" contra su administración. "En Estados Unidos zanjamos nuestras diferencias no con balas si con argumentos", dijo en alusión a los sucesos de abril. El presidente ponderó la labor de algunos de sus colaboradores como Pete Hegseth, Steve Miller y Tom Holman, por haber demostrado "valentía" durante el incidente.

Los defensores de la libertad de prensa han criticado a la administración de Trump por las demandas que ha presentado contra organizaciones de medios, las restricciones al acceso de algunos periodistas y las amenazas de tomar medidas contra las emisoras. El magnate pareció responderles: "hay muchas personas que me agradan. Algunas no me gustan en absoluto, pero respeto a la mayoría. Debo decir que hacen un trabajo excelente, un trabajo increíble, y es un honor".

De acuerdo con Reuters, acto seguido lanzó ataques personales contra periodistas como Don Lemon y Lawrence O’Donnell, políticos como Chris Christie y Adam Schiff, y celebridades como Bruce Springsteen y Jane Fonda. Al gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, lo calificó de "basura periodística" mientras que al líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer lo llamó "palestino"

La gala se realiza hace más de un siglo. Esta vez, la cena se trasladó a un lugar más pequeño en el hotel Waldorf Astoria, un inmueble que alguna vez perteneció al imperio Trump, bajo medidas de seguridad reforzadas. La convocatoria fue más acotada que lo previsto.

Antes de que Trump tomara la palabra fueron premiados periodistas que habían hecho revelaciones sobre los vínculos entre el presidente y el financiero caído en desgracia Jeffrey Epstein, entre ellos el equipo de The Wall Street Journal.

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Weija Jiang, presidenta saliente de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, destacó en su alocución el papel que desempeñan los profesionales en una sociedad democrática. "No importa cuán complicada o tensa sea la relación entre la prensa y la presidencia, lo que compartimos es mucho más importante que cualquier otra cosa y eso es nuestro deber: servir al pueblo estadounidense".

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