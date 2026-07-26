Netanyahu habla con Rubio sobre desmantelar la Corte Penal Internacional antes de su inminente viaje a EEUU

A la campaña para desacreditar a la Corte Penal Internacional (CPI), impulsada por las presiones del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, se ha sumado el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, sobre quien pesa una orden de arresto de este tribunal por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Aunque ninguno de los dos países son Estados parte del Estatuto de Roma y, por tanto, no están sujetos a la jurisdicción de la Corte, el jefe del Ejecutivo israelí aseguró haber mantenido una conversación con Rubio para "actuar con firmeza" contra una institución que, a su juicio, "pone en peligro la justicia en el mundo".

"Anoche hablé con el secretario de Estado Marco Rubio, y me reiteró la intención de Estados Unidos de actuar con firmeza contra esta organización (la CPI)", dijo Netanyahu al inicio de la reunión de su Gabinete, según un comunicado de su Oficina. La conversación tuvo lugar antes de su viaje este próximo lunes a Washington, durante el que se reunirá con Donald Trump.

En el texto, Netanyahu alega que esta corte global "pone en peligro la justicia en el mundo" y limita la seguridad de los países "a las decisiones de funcionarios corruptos en La Haya", además de invitar a otros países a que sigan la iniciativa estadounidense.

Acusaciones contra la CPI

La Administración estadounidense, y en especial Rubio, se ha propuesto acabar con esta entidad internacional, al considerar que supone una amenaza para la soberanía estadolunidense. "EEUU nunca aceptó un tribunal internacional que pueda anular la decisión de nuestros propios tribunales y la Constitución", escribió el secretario de Estado estadounidense el 13 de julio en The Wall Street Journal. "Utilizando todas las herramientas a disposición de nuestro gobierno, trabajando codo a codo con cada aliado con quien podamos conspirar, desmantelaremos la CPI, ladrillo a ladrillo si es necesario", agregó el secretario de Estado en ese artículo.

Por su parte, Netanyahu ha aprovechado la reciente destitución del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, por presunta conducta sexual indebida, para insinuar que el depuesto fiscal emitió órdenes de arresto contra él y el exministro de Defensa Yoav Galant por presuntos crímenes de guerra, a fin de desviar la atención de sus propias fechorías.

"Hizo esto para desviar la atención, para congregar a su alrededor a todos los que odian a Israel y, en esencia, para crearse una coraza protectora. Esa coraza se ha abierto y también ha expuesto su verdadera motivación, y la injusticia y la profunda corrupción que existen no solo en la Fiscalía, sino en toda la Corte Penal Internacional en su conjunto", arengó el mandatario.

Reunión con Trump

Tras esta conversación, Netanyahu viajará el lunes a Washington, por invitación del presidente Trump, donde acudirá al funeral del senador Lindsey Graham y charlará con el presidente "sobre todos los temas de la agenda, incluida la situación en Irán", dijo el mandatario.

El encuentro entre Netanyahu y Trump, el primero cara a cara entre ambos líderes desde el inicio de la guerra conjunta contra Irán a finales de febrero, se produce en medio de una escalada de las hostilidades entre Washington y Teherán, con Tel Aviv en alerta.

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En los últimos meses, la relación entre Netanyahu y Trump ha ido fluctuando desde una extrema cordialidad hasta ataques verbales por vía telefónica, como el que salió a la luz a principios de junio, cuando Trump le dijo que estaba "jodidamente loco" durante una llamada tras un bombardeo israelí en Líbano, de acuerdo con el medio estadounidense Axios.

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