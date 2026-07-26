Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Velada del añoIncendios AndalucíaIntervención de la Junta de AndalucíaDeudas MorancoPlaya tres orillasPatrimonio Jesús NavasTransformación Los ArcosAlerta alimentariaRosario Flores Cádiz
instagramlinkedin

Guerra en Oriente Medio

Un petrolero explota en Ormuz tras chocar con una mina, según medios iraníes

El buque habría abandonado el corredor de navegación aprobado por Teherán

Archivo - Imagen de archivo de un petrolero en Ormuz

Archivo - Imagen de archivo de un petrolero en Ormuz / Xinhua / Xinhua News / Europa Press / ContactoPhot

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Un petrolero explotó este domingo en el estrecho de Ormuz tras chocar con una mina marina después de desviarse de la ruta de navegación establecida por Irán, según informaron medios iraníes, en medio del pulso con Estados Unidos por el control de esta estratégica vía marítima.

La agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, aseguró que el buque había abandonado el corredor de navegación aprobado por Teherán cuando impactó contra la mina y lo calificó de "petrolero infractor". Según ese medio, Irán había advertido en reiteradas ocasiones de que los buques que abandonaran el itinerario fijado por las autoridades iraníes asumirían las consecuencias de esa decisión.

Hasta el momento, las autoridades iraníes no han emitido un comunicado oficial sobre el supuesto incidente ni han informado de víctimas, daños o de la identidad del buque.

Pugna por el control de Ormuz

Horas antes, la televisión estatal iraní había informado de que la Guardia Revolucionaria realizó disparos de advertencia contra seis buques durante las últimas 24 horas cuando intentaban atravesar el estrecho de Ormuz. Según Teherán, las embarcaciones fueron obligadas a detener su travesía porque navegaban "fuera de la ruta designada" por las autoridades iraníes.

Las discrepancias entre Irán y Estados Unidos sobre las rutas que deben seguir los buques que atraviesan el estrecho de Ormuz se han convertido en uno de los principales puntos de fricción entre ambos países y desembocaron en el conflicto más reciente en la región.

Noticias relacionadas

La tensión en el estrecho de Ormuz ha aumentado en las últimas semanas, con ataques iraníes contra buques comerciales después de que Omán habilitara a principios de julio una segunda ruta de tránsito con el apoyo de Estados Unidos, a lo que Washington respondió con bombardeos sobre territorio iraní.

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Rubén del Campo (Aemet) anuncia un cambio excepcional en Andalucía: “Hacía más de dos meses que no sucedía”
  2. La gran transformación de Los Arcos en Sevilla: 13 restaurantes nuevos, una bolera gigante y vistas panorámicas que estarán listas a finales del año
  3. La joya del patrimonio de Jesús Navas en Sevilla: una enorme finca del siglo XVII con un torreón Bien de Interés Cultural reconvertida en hotel
  4. La Guardia Civil encontró más de 1,8 millones de euros en efectivo a la trama de Pascual Llopis y Mario García
  5. El restaurante de Sevilla al que han acudido Fabián Ruiz y Gavi para celebrar su victoria en el Mundial: 'Tocaba volver a casa
  6. El sistema Séneca investiga un posible hackeo: la Consejería de Educación da nuevas contraseñas a todos los usuarios
  7. Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este sábado 25 de julio de 2026
  8. Los 80.000 asistentes de la Velada de Ibai, otro gran desafío para La Cartuja: autobuses, Cercanías y accesos 'que son una ratonera

Vídeo | Entrega de galardones de La Velá de Santa Ana 2026

Un año de empleo y formación para 4.600 andaluces: requisitos y cómo solicitarlo

Un año de empleo y formación para 4.600 andaluces: requisitos y cómo solicitarlo

Juanma Moreno aplaude el trabajo de los bomberos del Plan Infoca en Madrid y Toledo: "Andalucía arrima el hombro"

Juanma Moreno aplaude el trabajo de los bomberos del Plan Infoca en Madrid y Toledo: "Andalucía arrima el hombro"

El Ayuntamiento de Sevilla cierra del Parque de La Rosaleda tras encontrar salchicas con agujas dentro: hay dos perros heridos

El Ayuntamiento de Sevilla cierra del Parque de La Rosaleda tras encontrar salchicas con agujas dentro: hay dos perros heridos

Sevilla gana un nuevo destino internacional con vuelos directos al Reino Unido

Sevilla gana un nuevo destino internacional con vuelos directos al Reino Unido

La Policía rescata a un niño que estaba sobre un aire acondicionado en un piso 21 de Benidorm y detiene al padre

La Policía rescata a un niño que estaba sobre un aire acondicionado en un piso 21 de Benidorm y detiene al padre

El PSOE de Sevilla despeja el camino: "Antonio Muñoz es el único que ha anunciado que quiere presentarse a la Alcaldía"

El PSOE de Sevilla despeja el camino: "Antonio Muñoz es el único que ha anunciado que quiere presentarse a la Alcaldía"

Un terremoto de magnitud 3,6 sorprende a Granada con epicentro en La Malahá

Un terremoto de magnitud 3,6 sorprende a Granada con epicentro en La Malahá
Tracking Pixel Contents