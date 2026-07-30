Exteriores rechaza que la crisis de Ceuta sea una represalia por el acercamiento a Argelia: “La relación con Marruecos es excelente”

La entrada a nado de varios miles de jóvenes marroquíes en Ceuta este jueves es la peor crisis migratoria entre España y Marruecos desde 2021. El 17 de mayo de ese año, cerca de 9.000 personas entraron en la Ciudad Autónoma desde Marruecos, muchas de ellas a nado, en una crisis migratoria sin precedentes que se prolongó durante varios días.

Por aquel entonces, Rabat estaba enfrentado con el Gobierno de España después de que este permitiera la entrada al líder saharaui Brahim Ghali para recibir tratamiento por covid-19 en La Rioja. Aunque nunca hubo confirmación oficial, aquel episodio fue interpretado ampliamente, incluido por el Parlamento Europeo, como un castigo de Mohamed VI a España por ayudar al jefe del Frente Polisario, con el que Marruecos mantiene una disputa por el Sáhara Occidental.

Argel (Argelia) 20/07/2026.- El presidente de España, Pedro Sánchez, con el de Argelia, Abdelmadjid Tebboune / ALGERIAN PRESIDENCY OFFICE HANDOUT / EFE

El nuevo asalto a la frontera ha recordado aquel episodio. Se produce tan solo unos días después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudiera a Argelia, el pasado 20 de julio, para reunirse con el presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune. Ambos acordaron fortalecer las relaciones económicas, políticas y culturales, y celebrar en otoño una Reunión de Alto Nivel. Argelia es adversario de Marruecos, con el que mantiene disputas territoriales, y alberga en los campamentos de refugiados a miembros del Frente Polisario.

El Gobierno niega que exista relación entre la visita de Sánchez a Argelia y este nuevo asalto fronterizo. "La relación con Marruecos es excelente y en nada se ve afectada por las buenas relaciones con Argelia. La coordinación migratoria y en otros temas es muy intensa", responden fuentes de Exteriores. No responden, sin embargo, a la pregunta de si el ministro José Manuel Albares o algún responsable del Ministerio se ha puesto en contacto con su homólogo marroquí para hablar de este asunto.

Cumbre España-Argelia

Tras un parón de más de tres años en los intercambios comerciales y diplomáticos, derivado del cambio de posición de Pedro Sánchez respecto al Sáhara Occidental, España y Argelia han decidido abrir una nueva etapa constructiva. La plasmarán en la celebración de la octava Reunión de Alto Nivel, una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno y ministros prevista para el próximo mes de octubre.

Sánchez visitó el país magrebí por primera vez hace diez días tras años de desencuentros, y dijo que España considera a Argelia un "socio estratégico" y un "buen amigo", tal y como refleja el Tratado de Amistad, que se ha reactivado tras el parón ordenado por Argel. Tebboune suspendió en julio de 2022 este acuerdo, que constituye el marco de las relaciones bilaterales, después de que Sánchez enviara al rey marroquí Mohamed VI una carta en la que respaldaba su plan para conceder al Sáhara Occidental ocupado un régimen de autonomía dentro del reino alauí, competidor estratégico de Argelia.

"Es fundamental reforzar el diálogo político, la base sobre la que se construye todo lo demás. Por eso es muy importante que se celebre la octava Reunión de Alto Nivel", ha subrayado Sánchez. "Va a permitir profundizar la relación en materia de seguridad y lucha contra la inmigración irregular, pero también dar impulso a la relación cultural para fomentar los intercambios humanos".

En lo que va de 2026, Argelia ha sido el principal proveedor de gas de España en un contexto internacional delicado. "Queremos afrontar juntos los retos de la transición energética", ha añadido. "Estar presentes en la industria, la agroindustria, los servicios...", dijo durante su visita Sánchez.

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