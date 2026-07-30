Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Bar Citröen SevillaEl Betis golea y se lleva el Trofeo Ciudad de La LíneaHorario NEC Nimega-Sevilla FCHuelga Renfe sevillaJulio Díaz en el Sevilla FCOla de calor AndalucíaQuieren bandera Andalucía en WhatsappOperación salida en la AP-4Multa aparcar en la playaRestaurante 'gourmet' de Carlos Herrera
instagramlinkedin

Crisis en el país andino

La justicia de Bolivia dicta una segunda orden de detención de Evo Morales por su papel en el estallido social

El expresidente acusó al Gobierno de Rodrigo Paz de perseguirlo por razones políticas y no judiciales

Fiscalía de Bolivia ordena la captura de Evo Morales por las protestas de mayo y junio

Fiscalía de Bolivia ordena la captura de Evo Morales por las protestas de mayo y junio

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Abel Gilbert

Abel Gilbert

Buenos Aires

El expresidente Evo Morales carga sobre sus espaldas una segunda orden de aprehensión. La Fiscalía de Santa Cruz dispuso su captura por su responsabilidad en el estallido social que remeció por 53 días a Bolivia. Las protestas de mayo y junio por los efectos de la crisis económica provocaron la paralización de las carreteras y el desabastecimiento, con pérdidas económicas que el Gobierno de Rodrigo Paz atribuye a los que promovieron las medidas de fuerza.

"Todas las órdenes de aprehensión hay que ejecutarlas", advirtió este jueves el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Rómer Saucedo. Según la justicia, Morales es investigado por "alzamiento armado" contra la seguridad y soberanía del Estado, "terrorismo", atentado contra la seguridad de los medios de transporte, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos. La causa fue abierta el Comité pro Santa Cruz, la organización de la región más próspera del país que nunca digirió la presencia de Morales al frente del Ejecutivo, entre 2006 y 2019. Tampoco fue ajena al golpe de Estado de ese año.

"Yo solo digo que, si tienen argumentos legales, tienen derecho a hacer el proceso. Pero si es por una acción política, bueno, es otra cosa (...) No soy culpable de ninguno de estos delitos", aseguró Morales. La orden de detención ha alcanzado al máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, y al líder de la Federación de Campesinos Túpac Katari, Vicente Salazar, quien ha sido arrestado preventivamente en el penal de Chonchocoro el pasado 6 de julio.

Morales se encuentra en la región de Chapare, en el centro geográfico boliviano, protegido por los campesinos productores de hoja de coca. El Chapare fue su bastión político desde comienzos de siglo. De allí partió a disputar el poder y, al perderlo, el expresidente volvió al punto de partida. Lo rodean hombres precariamente armados con lanzas.

Noticias relacionadas

La nueva orden de arresto se suma a la vigente por trata agravada en la región de Tarija. Morales fue declarado rebelde tras no presentarse al juicio oral. Además, enfrenta una investigación en Argentina por el mismo tema.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Andalucía alcanzará el pico de la ola de calor el sábado, pero el lunes traerá un cambio inesperado según Aemet
  2. Un conductor se enfrenta a 6.000 euros de multa por aparcar en plena playa de Matalascañas, junto al Paseo Marítimo remodelado
  3. Confirmados los servicios mínimos de la huelga de Renfe: así circularán los trenes en Andalucía este viernes, 31 de julio
  4. Hallan muerta a la mujer de 70 años desaparecida en El Saucejo (Sevilla)
  5. No son Las Maldivas aunque lo parezcan: el paraíso portugués a dos horas de Sevilla con arena blanca y aguas cristalinas
  6. Vecinos y veraneantes de la costa gaditana estallan contra las algas: 'No se puede estar con la peste y los bichos
  7. La ola de calor irá a más en Andalucía: Aemet informa de los días y municipios más castigados con 43 grados
  8. Horario y dónde ver en televisión el Betis-Olympique de Lyon del Trofeo Ciudad de La Línea

La justicia boliviana dicta una segunda orden de detención de Evo Morales por su papel en el estallido social

La justicia boliviana dicta una segunda orden de detención de Evo Morales por su papel en el estallido social

FOTOGALERÍA | Así han entrado miles de personas en Ceuta: las imágenes de los saltos a la valla y la llegada a nado

FOTOGALERÍA | Así han entrado miles de personas en Ceuta: las imágenes de los saltos a la valla y la llegada a nado

Turismo, caminos rurales, vehículos o maquinaria: la Diputación de Sevilla impulsa un plan de inversión para los pueblos dotado con 100 millones

Turismo, caminos rurales, vehículos o maquinaria: la Diputación de Sevilla impulsa un plan de inversión para los pueblos dotado con 100 millones

La UEFA entra en guerra contra FIFA y boicotea el Mundial

La UEFA entra en guerra contra FIFA y boicotea el Mundial

Mueren dos menores en un incendio en una vivienda en Benalmádena

Mueren dos menores en un incendio en una vivienda en Benalmádena

María Sabaté, auxiliar veterinaria: “Un perro puede pasar de tener un golpe de calor leve a uno grave en solo 15 minutos”

María Sabaté, auxiliar veterinaria: “Un perro puede pasar de tener un golpe de calor leve a uno grave en solo 15 minutos”

Javier Fernández, secretario general del PSOE de Sevilla, sobre la Mezquita: "Cuanto más libres seamos y menos legislemos la fe, mucho mejor"

Javier Fernández, secretario general del PSOE de Sevilla, sobre la Mezquita: "Cuanto más libres seamos y menos legislemos la fe, mucho mejor"

El Ayuntamiento de Cádiz retira el Antifaz de Oro a Juan Carlos Aragón por su condena por violencia de género

El Ayuntamiento de Cádiz retira el Antifaz de Oro a Juan Carlos Aragón por su condena por violencia de género
Tracking Pixel Contents